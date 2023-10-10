林正英最佳拍档 65岁香港武打演员孟海癌逝

（香港讯）曾参演港片《僵尸道长》的武打明星孟海星期一（9日）傍晚病逝，终年65岁。他的姪女、TVB艺人孟希璘证实消息。据悉，孟海2022年发现罹患食道癌4期，人生最后2个月挨得十分辛苦，身后留下妻子和17岁女儿。

孟希璘向《星岛日报》透露：“二伯是去年被发现患上食道癌，虽然经过一段时间的努力治疗，但可惜并没有好转。今晚他去世的时候非常平静。这段时间他的妻子一直陪伴和照顾他，孩子和我爸爸在过去的半年里也慢慢接受了他可能离世的事实，离开的瞬间当然很难过，但大家都希望他能够摆脱病痛的折磨。目前我们正在等待他的妻子处理后事，具体的丧礼安排稍后公布。非常感谢众多前辈演员、师兄弟以及武师公会一直以来的帮助和关心，二伯的人缘一直很好，一直有很多朋友前来探望，我们非常感激大家的关心和帮助。”

孟海本名孟景海，1968年才10岁的他演出人生第一部电影《风尘客》。1985年凭《皇家师姐》获第5届香港电影金像奖最佳男配角奖，并曾7度入围香港电影金像奖最佳动作指导奖。

孟海出身戏班，是萧芳芳、林正英、尊龙等人的师弟，投入电影圈后，和林正英在多部僵尸影视作品成为最佳拍档，他常饰演粗心大意的助手，被林正英道长提点。 除了幕前演出，他也兼任武术指导，曾是洪家班成员，和洪金宝、成龙多次合作。

他参演的影视作品超过百部，包括《新蜀山剑侠》《龙的心》《皇家师姐》《为你钟情》《龙在江湖》《鬼咬鬼》《鬼赌鬼》《叶问：终极一战》《 一个人的武林》等。

与李小龙父子的缘分

孟海与李小龙父子合作过。（取自孟海脸书）

孟海亦曾在节目中分享与李小龙相处的点滴：“当年在片场，李小龙要我一直跟着他，戏以外要帮手跟头跟尾，有时又和我玩两招。” 他也提到，李小龙其实没有多个替身，只有元华一人替他翻筋斗，因为李小龙不懂得翻。孟海指当年李小龙身手了得，出手“快、狠、准”，连钢丝都不够他快，被他一脚踢飞的林正英需要被他们用一堆“塌塌米”去接住。

孟海亦说到他与李小龙一家很有缘，在李小龙逝世后，他的儿子李国豪投身影视圈拍戏，主演由于仁泰执导的《龙在江湖》。该片找来孟海担任武术指导及男主角之一，继而促成了他与李小龙父子合作的缘份。