汪小菲直言“放不下她” 大S打枪“别边诋毁边示爱”

（综合讯）大S（徐熙媛）前夫汪小菲近日直播上公开深情表白“还爱着大S”，女方之后透过经纪人回应，再掀热议。

汪小菲10月8日晚上和专聊感情问题的博主连线直播，疑惑自己下一步该怎么办，要对方帮他分析。他举出四点：“第一，那个光头（指具俊晔）根本不在台北住，他跑了。第二，大S身体不好。第三，孩子每天跟我在一起。第四，我觉得不管怎么样，那是我前妻，我不会放下她。”

博主听了直问：“你有没有问过大S的态度？”汪小菲回：“没有”。博主称他是一厢情愿，接着问：“她需不需要这份爱？”，汪小菲肯定地说：“她需要，我跟她10几年了太知道她需要，因为她是一个女明星，她需要别人爱她。”博主再问汪：“你对她是爱？还是可怜？”汪小菲回答：“爱”，博主闻言吓了一跳：“你还爱着她是吧？”忍不住竖起大拇指，表示支持汪小菲。

汪小菲还说，他其实不想和大S互撕，“但是她的律师一直在挑拨我们俩关系。”博主反问：“她和光头不是已经结婚了吗？”汪小菲笑说：“他们结他们的呗！跟我什么关系，跟我孩子什么关系。”博主再次吓了一跳：“她结婚你没法复婚啊。”汪回说：“我不会跟她复婚。”博主则说，那就像朋友一样相处，也表示听了汪小菲这些告白，对他的印象更加分，“这么有爱心，又对前任这么好，真的是非常不容易的事”，但他劝汪小菲最好还是放下。

汪小菲全程声音沙哑，网民猜他是不是又喝多了乱说话，也有人开酸：“酸辣粉卖不动了”，“双十一快到了，他和他妈没流量了”。

大S经纪人发声回应

对此，大S经纪人廖玮琪10月9日回应台湾媒体，表示：“汪小菲先生自离婚后数次私下向熙媛求复婚，均被熙媛明确拒绝。”至于汪在直播中指具俊晔不在台北住一事，大S方严正否认，“熙媛与欧巴婚姻关系和睦幸福。”

汪小菲近日带爸爸到台湾与S妈相聚吃饭，汪小菲更喊S妈前丈母娘。大S方说：“虽然双方离婚了，徐妈为了小孩子的权益仍保持友善沟通，汪爸难得来台，为汪爸尽点地主之谊，无须过度解读。”最后也强调，“熙媛维权的信念很坚定，也相信司法可以还熙媛公道，请汪小菲先生别一边诋毁熙媛一边示爱，利用公众媒体以‘爱’之名，捏造不实，企图干扰法庭审理。”

据悉，目前汪小菲和大S至少有三起诉讼纠纷，包括在台湾被告拖欠抚养费、违反“个资法”，在中国大陆则因在微博与抖音对大S进行侮辱与诽谤行为，和张兰分别挨告。