隔15年拍《钱不够用3》 李国煌自曝片酬超越李铭顺

隔15年拍《钱不够用3》强攻2024年贺岁档，梁志强认老，李国煌自爆片酬比李铭顺高！

1998年梁志强、李国煌和程旭辉主演，郑德禄执导的《钱不够用》（以下简称《钱》）以580万打破亚洲电影在新加坡的票房纪录，开启新加坡电影业辉煌一页。十年后，梁志强自编自导自演的《钱2》面世，创下480万的票房。

10月10日早上在圣淘沙名胜世界举行的《钱3》记者会，李国煌听到此系列电影的票房成绩，当着梁志强面直言：“换导演！因为《钱2》他（梁志强）导演，票房才400多万。”

梁志强在《钱3》担任导演兼主演，但卸下编剧责任。他的长子梁维仁（Regent Neo）参与监制工作。梁志强被制片人林德酸“以前包到完，但现在老了做不来”。他回应《联合早报》的提问时坦言：“非常赞同（老了的说法）。以前找不到对的人来帮我，发现原来早就应该这样，有人接替我做我不擅长的。”

63岁梁志强（左起）笑称和54岁李国煌及71岁程旭辉两人加起来，差不多200岁。（龙国雄摄）

《钱3》找来原班人马主演，李国煌说：“希望给大家不一样的感觉，我们三个人加起来180多岁。从《搞笑行动》到现在，我入行几年就认识他们几年。娱乐圈太复杂，35年了还能在一起工作的没有几个。”

他坦言，拍摄提名金马奖影帝的《男儿王》之前，角色重复性高一度“演到不会演”。他自爆：“我的片酬也不便宜，不想《钱》和《钱3》的演法一样，希望让观众感动，觉得值回票价。”

李国煌（左起）、梁志强和程旭辉在1998年出演《钱不够用》。（嘉华院线提供）

梁志强说1998年拍摄《钱》时，三人的片酬总共1万3000新元。15年后片酬涨了多少？

李国煌敢敢说：“总而言之我的片酬比李铭顺高，我只要赢他就好。只要是梁导的戏，我和辉哥都收很贵（片酬）。”

梁志强搞笑埋怨：“他从什么都不是，到现在来割我的肉。从以前到现在，票房的增长没有多少，人工增加的幅度却太高。”

梁志强（左）、李国煌和程旭辉从《搞笑行动》至今已认识35年。（龙国雄摄）

李国煌：钱永远不够用

自1998年的第一部《钱》，钱不够用这四个字成为新加坡草根的口头禅，时至今日，仍是不老题材。

梁志强对“钱多少才够用”有另一番解答：“有什么比没有钱更穷？就是身边连一个爱你的人都没有，这就是破产的定义。”

李国煌比较实际：“钱越来越小，环境越来越贵，只要我买车不需要考虑COE（拥车证）就够了。钱永远不够用，够的话我们三个就不会坐在这里了。”

他笑称，“《钱》是从两条内裤开始的。”20多年前，他和梁志强在槟城工作，某天后者拉他去酒店的泳池游泳，两人没带泳装就穿着内裤跳下水讨论拍电影。

梁志强说，《钱3》和《钱2》隔了15年才拍摄是因为他之前捕捉不到钱的感觉。

“不是我钱够用，是我拿捏不到钱的转变。无现金时代，钱不再只是摸得到的钞票，而只是一个数字。世界赚钱的方式也不一样，开直播就可以卖东西，为了钱诈骗集团丧尽天良，这些给我很强烈的感受。希望电影提醒大家，不要只为了钱（生活）。”

程旭辉打趣说希望《钱不够用3》能让他赢得金马奖。（龙国雄摄）

程旭辉放眼金马奖

程旭辉凭《钱2》，在2009年第53届亚太影展获颁最佳男配角。再度主演《钱3》，他发挥冷面笑匠的天分，说：“希望《钱3》可以拿金马奖。”

他回忆当年接到得奖消息时，在家喂鸟，接了几通电话告诉他获奖消息，他都不信，笑说“我以为是骗人”。在旁的李国煌“补一刀”：“那年没什么人参加！”

记者会播放程旭辉（左起）、李国煌和梁志强的妻子录制的影片，让三人看得津津乐道。（龙国雄摄）

《钱3》是新加坡人的集体回忆

李国煌认为《钱3》就像新加坡人的一个集体回忆，希望电影能延续前两部的票房佳绩，再创辉煌。

他说：“以前戏票一张4元5角，《钱》卖500多万，相等于现在的千万票房。系列3是2024年的贺岁片，我们大概800多万就好。可能以后我们三个人要坐轮椅拍《钱》终极篇了。”

梁志强有感而发：“如果在1998年和你一起看电影的人还跟你在一起的话，这就是一个回忆杀。”

他也透露，接下来计划推出经数码修饰的前两个系列，让观众重温电影。他说：“拍摄《钱》的时候用老旧的器材，收音不佳，杂音太多。现在科技发达，修得好像新片一样。”

李国煌搞笑到底，摸着自己的脸问：“脸有修吗？”