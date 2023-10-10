若被孩子惹恼 林明伦“兔爸秒变虎爸”

林明伦、陈邦鋆参演的新剧《孺子可教也》围绕孩子的教育，两人受访时分享育儿经，林明伦透露自己大发雷霆时秒变虎爸！

《孺》的故事以本地小六会考（PSLE）为主轴，由三个家庭带出本地家长对孩子教育的不同期望，分别有兔爸林明伦、鹰爸陈邦鋆，以及羊爸张耀栋。

林明伦：“放羊式”教育孩子

育有四个孩子的林明伦说，在现实生活中，自己倾向于兔爸和羊爸的性格。“像是老大（18岁）、老二（16岁）和老三（14岁），因为都长大了，所以用比较放羊式的教育方法，相信他们懂得分辨是非对错，让他们自己去摸索，我们从旁协助。老幺（10岁）因为还小，也比较会闹情绪，需要耐心地跟他解释，所以需要用兔爸的方式去教。”

“不过在某些情况下，我有时还是会变成鹰爸……当我大发雷霆时，别说是鹰爸了，虎爸都会出来！”

什么情况下会变成虎爸呢？林明伦说：“孩子屡教不听、懒散、不礼貌和不尊敬的态度，都会惹恼我。不过他们很少会让我变成虎爸，基本上都蛮乖、蛮懂事的。”

林明伦也分享四个孩子让他较为操心和骄傲的事情。“老大是女儿，会开始操心她的感情状况，但她特别懂事也很敬老尊贤；老二是个宅男，不过当我有需要时，他会乐意帮我，也会懂得关心家里的事；老三很好玩，横冲直撞，但也还算乖巧。至于老幺，还在闹情绪，不过也很可爱，时不时都会画一张卡送我，可以让我多享受几年家里有小朋友的感觉。”

陈邦鋆：性格像羊爸

陈邦鋆赞庞蕾馨是贤内助，所以自己并不需要太操心孩子。（档案照片）

陈邦鋆说，剧里的孩子与自己的孩子相差两三岁，所以让他提前“预习”接下来会碰到的压力。

“小六离校考试在新加坡是一个很重要的会考，所以我需要开始考虑小孩从小学衔接中学时应该怎么办？要不要让孩子从台湾回来念中学？如果要的话，需要做什么准备？过程中小孩会面对怎样的压力？”

戏里陈邦鋆把孩子的课业看得非常重，但他本身的性格更倾向于羊爸。他说：“对我而言课业其实没有那么重要，只要跟得上基本课业就够了，其他时间孩子可以找寻自己真正喜欢做的东西。”

陈邦鋆的儿子目前八岁、女儿六岁。“他们已经很有自己的想法了，可以站得住脚跟我们‘吵架’，也蛮调皮的，但不至于没礼貌，因为我们会让他们了解社会上的逻辑和规则，比如做错了就必须全权负责等。”

当被问到孩子让自己比较操心的地方时，陈邦鋆大赞因为有贤内助庞蕾馨，所以自己并不需要太操心。

张耀栋想有两三个孩子

张耀栋新剧再演爸爸。（取自网络）

虽然不是人父，但这已不是张耀栋第一次饰演爸爸。他坦言，这回的挑战反而是来自剧中与两个孩子的对手戏。

“他们是第一次演戏，需要去跟他们培养感情和默契，教导他们在片场该注意的一些细节，不过基本上整个拍摄过程还是很愉快的。”

当被问到自己是否想当爸爸时，已是“熟男”的张耀栋说：“我也很喜欢小孩，如果能有两三个孩子就已满足。感觉上我会是个羊爸，因为我不想给小孩太大压力，希望他们可以通过生活去摸索和成长。”