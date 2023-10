(综合讯)加拿大饶舌歌手德雷克(Drake)10月6日推出第八张录音室专辑“For All The Dogs”,其中一曲“Drew A Picasso”因歌词提及狮城而引发网民热议。

在这首长达4分22秒的歌曲中,有段歌词Drake如此唱道:“Artists hittin’ on you, broke as f***, I swear them n***** probably live in Singapore.”(那些追求你的艺术家们,穷得要命,我发誓他们可能住在新加坡),疑似暗指新加坡的艺术家们入不敷出,生活穷困。

该段在互联网上引发热议,有人认同,也有人不能理解他的歌词。我国饶舌歌手Fariz Jabba在社媒X上转发了相关帖子,反问:“drake what we do”(Drake,我们做了什么?)“新加坡偶像”出身的Tabitha Nauser则在IG限时动态上转发该段歌词,写道:“哽咽,哭泣。”

另外,有网民认为,Drake有可能是为了押韵才写出这句歌词,因为新加坡的尾音“-pore”听起来像是“poor”(穷困)。