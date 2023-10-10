林嘉欣首谈离婚：熬不过所以分开

（香港讯）45岁金马影后林嘉欣与大13岁导演老公袁剑伟2010年结婚，2023年7月宣布结束婚姻关系。林嘉欣星期二（10日）在香港出席品牌活动时首谈离婚。

据“hk01”报道，林嘉欣说目前已习惯新的生活模式，并透露自己和前夫在照顾小朋友的方向上是一致的，现阶段小孩由她照顾。被问及是否有向孩子解释离婚一事，林嘉欣说：“一直都有家庭会议，当然一开始也有很多不舍，但他们发现父母分开住之后高兴了很多。大家都说高兴的父母就有高兴的小朋友，所以我们希望朝着这样的方向前进。”

林嘉欣大赞女儿比自己想像中坚强，甚至懂得照顾大人的情绪，“我心情平复了，最重要的是我和袁导演基本上每天都有沟通，像是为了小朋友的学习进度等，大概是这样一个正向的家庭。”

早前有传两人是因金钱纠纷而离婚。对此，林嘉欣否认并说分开的主要原因是双方价值观不一致。“我觉得家家有本难念的经，有小朋友的家长都会面临到，只不过我们熬不过，所以选择分开，那么会开心一点。”

林嘉欣说，离婚后与袁剑伟依然是朋友，因此不排斥未来再与对方合作，“最难得的是做回朋友，但我们做到了，大家都可以很正面地往前走。”至于是否已准备好接受下一段感情，林嘉欣闻言笑答：“很忙，真的很忙。两个小朋友又有狗，真的很忙。”