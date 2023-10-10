娱乐吃瓜：韩星爱运动员 韩惠轸与老公“最萌身高差” 康男做美甲求婚

韩国前女团Wonder Girls成员宥斌（Yu Bin）5月认爱“韩国网球一哥”权纯雨（Kwon Soon-woo），10月却删光Instagram（IG）置顶的情侣照，朋友代为证实恋情已结束。网民相信是因为从权纯雨亚运砸球拍、拒与对手握手，就能看出他是个“无法调节愤怒的男人”，二人的恋情才会告吹。

当然，不是每一对“韩星运动员”恋人的结局都无疾而终，其中很多对甚至都已结婚生子。这些幸福佳偶都有谁？

T-ara朴芝妍的笑声让老公决定结婚

朴芝妍与棒球运动员黄载均在2022年12月喜结连理。（取自朴芝妍IG）

2022年2月，T-ara成员朴芝妍（Jiyeon）在IG上传手写信，告诉粉丝自己已和棒球运动员黄载均（Hwang Jae Gyun）交往一年，二人即将结婚。同年12月，二人举行了婚礼，婚后生活甜蜜不已。

韩国有个传统观念（naejo내조），即妻子应该牺牲自己的事业与生活，全心全意照顾丈夫。然而，黄载均2022年2月受访时表示不认同这个观念，受到网民称赞。他认为婚姻中没有任何一方应该牺牲，希望未来的伴侣可以活出自己精彩的人生。

黄载均说自己很享受婚后的生活，每天都很期待到家时朴芝妍“撒娇式”（aegyo，一种扮可爱的方式，也表示撒娇）的迎接。而给予他最多力量的则是妻子的笑声，因为那是治愈他坏情绪的“良药”；他会和朴芝妍结婚也是因为她“独特、可爱”的笑声。有一次黄载均因比赛失利郁郁寡欢，但他和朴芝妍莫名为了一个无聊的笑话开始大笑，他意外发现她的笑声有“治愈人心的力量”，使他的负面情绪在那一刻烟消云散。从那一刻他就下定决心，以后一定要和她结婚。

韩惠轸与奇诚庸“最萌身高差”

韩惠轸与奇诚庸有着26厘米的“最萌身高差”。（取自韩惠轸IG）

2012年8月，足球运动员奇诚庸（Ki Sung Yueng）参加演员韩惠轸（Han Hye Jin）主持的节目《Healing Camp》，表示韩惠轸是自己的理想型对象。隔年3月，网民发现他穿着写有“SY” 和“HJ”（二人名字缩写）的鞋子，顿时流言四起。二人很快在推特上发文认爱，并表示同年7月会举办婚礼。

夫妻俩结婚多年恩爱依旧，是众人眼中的模范夫妻。他们2015年喜迎女儿Zion，对她宠爱有加。韩惠轸时常在IG发布女儿的日常，包括女儿第一次学会走路、第一次上学、第一次出国旅游等等。她曾在采访中说：“成为母亲是我这辈子经历过最美好的事情。”

奇诚庸与女儿合照，父爱满满。（取自奇诚庸IG）

Zion的第一张正脸照则是奇诚庸在2015年发布的。照片中的他宠溺地看着女儿，满满的父爱就快溢出屏幕。2022年，七岁的Zion以球童（足球比赛陪同足球运动员进入球场的孩童）的身份，跟爸爸一起上球场。在进场之前，Zion牵着爸爸的手，奇诚庸则贴心地帮她擦掉额头上的汗。隔天，韩惠轸便在IG发布父女俩在球场上的互动照片，配文写道：“女儿昨天和爸爸一起去球场，真是个难忘的回忆。女儿说希望爸爸可以踢球踢到40岁。”

有趣的是，二人的身高与年龄都有着不小的差距。韩惠轸比奇诚庸大了八岁，但却比他矮了26厘米，也算是一种“互补”吧！

近日，为庆祝结婚10周年，韩惠轸在IG上发布10年前的结婚照，而照片中的她居然比丈夫高了半个头。网民很快发现了“华点”（网络热词，指一般没有被注意到的亮点、事物），原来她站在垫子上，网民“大胆预测”垫子应该有30厘米左右。韩惠轸也晒出女儿对他们结婚10周年的祝贺纸条，上面写着“爸爸/妈妈，恭喜你们结婚10周年，我爱你们。”

T-ara朴昭妍是老公学生时期的偶像

朴昭妍2022年10月在IG上晒婚戒照片。（取自朴昭妍IG）

无独有偶，T-ara另一名成员朴昭妍（Soyeon）也嫁给了运动员——足球运动员曹侑珉（Cho Yu Min）。两人2019年开始交往。2022年11月，朴昭妍在IG上晒出了两人戴着婚戒的照片，宣布了结婚喜讯。但为了让曹侑珉准备2022 FIFA卡塔尔世界杯，婚礼延期举办，目前还没有消息。朴昭妍也与妈妈和婆婆一同飞往卡塔尔支持曹侑珉。

朴昭妍似乎是“奉献型伴侣”，她曾表示自己会尽最大努力给予丈夫支持，并表示会包办所有家务，让丈夫安心备赛。她相信自己能兼顾家庭与事业，并不会因此停止自己的音乐事业。

也许这看起来像一场单向奔赴的感情，但曹侑珉其实也有所付出。朴昭妍曾说自己是个缺乏自信的人，而曹侑珉一直在用他的方式鼓励着她。虽然曹侑珉比她小九岁，但她在这段恋情中安全感满满，因此决定和他一起步入婚姻的殿堂。

也因两人的年龄差距，T-ara出道时，曹侑珉还是个学生。他曾自曝以前是T-ara的粉丝，不禁让人感叹两人的缘分从那时就结下了。

康男“轻轻松松”娶得美人归

康男与速滑运动员李相花2019年结婚。（取自KAMA Studio）

2019年3月，歌手康男（Kangnam）与速滑运动员李相花（Lee Sang Hwa）被曝恋爱，二人的经纪公司出面证实他们已恋爱六个月。同年8月，二人宣布了10月举办婚礼的喜讯。

在很多爱情故事里，父母往往扮演着“拦路虎”的角色。他们总能在孩子的伴侣身上找到缺点，并阻止他们在一起。所幸，对于康男与李相花的恋情，康男妈妈可说是“求之不得”。康男上节目时曾表示，康男妈妈和李相花曾上过同一档节目，当时她就觉得李相花特别优秀，希望可以有个这样的儿媳，但又觉得自家儿子配不上人家。所以当她知道康男和李相花在交往时，第一反应居然是李相花是不是“疯了”？

另一边，康男也成功获得准岳父岳母的赏识。李相花的父母是康男常驻节目《丛林的法则》（Law of the Jungle）的粉丝，而他在节目里对老年人的礼貌表现给李相花父母留下了良好印象，所以他们对二人的恋情也表示支持。

康男为李相花涂美甲求婚。（取自 SBS Entertainment）

双方父母显然都不会反对二人结婚，那“正主”李相花呢？为赢得李相花的芳心，他想出了一个别出心裁的求婚方式。他在帮李相花做美甲时，在她的脚趾甲上写下“marry me？”（嫁给我吗？），李相花又惊又喜，欣然答应。

于是，康男迎娶李相花的路上可谓“畅通无阻”，轻轻松松就娶得美人归。

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