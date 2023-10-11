自揭与周星驰关系 朱咪咪：没后台靠好运吃胡

朱咪咪能说能唱能演，曾在香港红馆开唱，也演过周星驰电影。回首来时路，她说自己“没有比别人漂亮，唱歌还好而已，我也没什么后台，就是一个普通的夜总会歌星。”她坦言自己一生好运，心存感恩。与香港“怪胎传奇”星爷合作过五部电影，朱咪咪却笑称两人的关系是当红男主角和茄哩啡。

朱咪咪11月在新加坡开演唱会，要抓住她做访问，不要以为很容易。这一刻她还在美国登台，下一刻又说回到香港探亲。68岁人了，还行踪飘忽如此，来回奔波，也不是为两餐打拼，而是喜爱唱歌，乐意跟观众打成一片。一坐下来，谈开了，这位初中没毕业的师奶就连爆金句，让记者记录得手闲不下来（我没有录音习惯）。

得到老天眷顾

我在朱咪咪自嘲是“狗窝”的洋房访过她多次，这一次她提议去她常光顾的一家餐馆吃点心。席间，她提到刚从美国登台回来，接下来要筹备新加坡和澳门的演唱会，中间回香港搬家，也抽空去探访老人院。

“有空档就到新加坡和香港的老人院演出，不只免费，还要贴钱。”她会买一些小吃去探望孤苦无依的老人家们，这么做是因为——“我觉得我这一生运气很好，我们不能因为老天照顾就做坏事……所以就想回馈一下。”

朱咪咪今年9月探访香港老人院。（朱咪咪提供）

朱咪咪出生于马来西亚霹雳州首府怡保，她有九个兄弟姐妹，她排老六。因为孩子太多了，父母无法无微不至地管教，她小六没毕业就出来打工了。她的人生第一个“幸运”就发生在小六那年，政府取消小六会考，所有小六生直接升中学，不过在念中一之前得先上一年预备班。

朱咪咪很开心不必经历考试的折磨，但好像没上几个月，就打包包袱退学，来新加坡投靠嫁到新加坡的二姐。二姐当时家里不方便，她就跟外婆住在一起。二姐在夜总会唱歌，自言“华语还讲不好”的朱咪咪自然也准备走上这条路，跟着老师学唱歌。她说：“说是学唱歌，其实是学音阶而已。”

第一次登台手抖被姐骂

很快就“满师”下山，朱咪咪记得她到当时位于克里门梭道（Clemenceau Rd）的明星酒店，当年有开设所谓的“午市歌台”和“黄昏歌台”。她总会在午市歌台唱第一场，等于为其他歌星暖场；下午休息，再战黄昏歌台，又唱第一个。

“第一次登台，就被姐姐骂，因为我握着麦的手在发抖，脸对着旁边的伴奏者，观众在我背后……”她忆述：“那时是没有薪水的，只是借演出练歌艺和练胆。”尽管演唱时台下都没什么观众，她前一晚总会紧张到吃不下睡不好。

朱咪咪初出道时的清纯模样。（朱咪咪提供）

那时也有七月歌台，朱咪咪不会放过练习的机会，只是年方14的朱咪咪，未达公开演唱的合法年龄，所以要做好随时开溜的准备，一听到探子来报说政府人来查了，就赶紧逃之夭夭。

练好歌艺练壮胆子，不久她就发了唱片，只是没有走红，接着又有了到香港演唱的机会。那是1978年她24岁。到了人生地不熟的异乡，她先到歌剧院演唱，之后转场到中式夜总会。“我唱的是中式酒楼夜总会，没有舞小姐。哗，那时午夜1点的主秀就是唱红《风雨同路》的徐小凤。我是在她之后的2点出场，台下已经没什么人了。”

红馆开唱酒廊客来捧场

朱咪咪辗转到各个秀场磨炼，从歌剧院，到夜总会，再到酒廊，逐渐脱胎换骨，锻炼出和现场观众打成一片的亲和力。“那时没多少外地来的歌星能说那么流利的广东话，唱那么标准的广东歌。”不过，真正让她一举成名天下知的，是她踏上所有歌手梦寐以求的殿堂——红馆开唱。

1991年，香港“演唱会之父”张耀荣邀请“庙街歌王”尹光在红磡体育馆开演唱会，为了配合他的非主流形象，就找了风格也另类的朱咪咪当搭档，希望她的“能说”与尹光的“会唱”得以互补。此刻在香港历练超过10年的朱咪咪，已非吴下阿蒙。她在酒廊等秀场演唱所累积的人气，在这一年爆发。

“我往台下一看，都是我的酒廊客呀！”她使出在酒廊演出时深受欢迎的有唱有说招数，把自己推上事业高峰。在2011年和2017年之间，她又借着在电影与电视的声势，在红馆办了四场个人演唱会，算是缔造了个人传奇。

朱咪咪在酒廊演唱，历练成才。（朱咪咪提供）

从1990年代开始，香港各个秀场，由于卡拉OK的兴起，被打击得东倒西歪。朱咪咪还没想定后路，一扇大门已经为她打开。时任TVB电视高层的吴雨在秀场看了她的演出，把她引入电视台。自从第一部《我爱玫瑰园》之后，她陆续拍了《天地男儿》《阖府统请》《醉打金枝》《大闹广昌隆》《男亲女爱》，更凭《陀枪师姐》《烈火雄心》《皆大欢喜》系列树立慈母、搞笑大婶形象。

90年代初的香港电影正跃向高峰，周星驰的无厘头风潮正开始席卷影坛，朱咪咪赶上了这个时代。也是因为吴雨的介绍，她开始接拍电影。1992年，杜琪峰导演在周星驰、梅艳芳主演的《审死官》采用她演出奶妈一角，开启了过后她与周星驰“五连拍”的合作情缘。《逃学威龙3之龙过鸡年》《唐伯虎点秋香》《百变星君》《大内密探零零发》接连上映，朱咪咪的女丑形象也逐渐深入民心。

当周星驰的“茄哩啡”

朱咪咪笑说，自己拍了《陀枪师姐》系列和《审死官》后，多了两个外号——前者是角色“二妹姐”，后者是角色“奶妈”。“观众喜欢我很开心，到今天还有人叫我奶妈，我也应他：什么事？”

周星驰在香港影坛可以称为“怪胎传奇”。他的电影具备巨大魔力和影响力，无数粉丝对他的作品乃至细节都津津乐道，但同时又有不少和他合作过的大小咖都曾跟他交恶翻脸，形同陌路。记者好奇问朱咪咪：合作过五部戏，你们关系如何？

朱咪咪（上图右、下图左）与周星驰合演过《审死官》及《唐伯虎点秋香》。（互联网）

她谦虚地回答：“其实第一次拍周星驰的戏时，他已经很红很红了，我们这些茄哩啡（意思指小演员）哪里敢走近他？我们拍戏有个规矩，可能有些人不知道，但我觉得，他始终是男主角，还很红很红，我们之间有什么好聊的？你特地走近他跟他聊，他不会不理你，但问题是如果他只答你一句你会不会不过瘾（觉得无趣）呢？”

说着，朱咪咪透露自己在这行待人处事的标准，“我不必因为你是大哥我就来拜你，虽然合拍过几部戏，但我很少去撩他讲话，或是接近他……我觉得每个人都有自己的位置，你看清楚那个位置，做好自己的本分就好了。”

才笑说也想演周星驰掌镜下的美人鱼，她正色道：“多数会问：早安，最近好吗？”然后突然想起：“我和他一张双人合照都没有，拍《审死官》时我还没有手机。”

说到周星驰和一些圈内人合作闹不和，被恶言相向的传闻，例如杜琪峰、洪金宝、黄圣依、李力持、李修贤、王晶、向太、朱茵等，朱咪咪认为人在高处各有压力，睡眠不好脾气也大，很容易闹出意见来。

入围失利不再信奖

《陀枪师姐》系列是朱咪咪（左三）在TVB的代表作。（互联网）

说回自己，朱咪咪在TVB拍戏，同样坚守底线，不“埋堆”。“埋堆”是广东话，意思是融入一个群体，一般指生存之道。朱咪咪不埋堆，运气好时也能侥幸遇到好作品；运气如果不好，也可能被投闲置散。看她这些年在电视台的发展，就可以看出她不怎么受重用，“真的没有后台”。

她认清自己的衣食父母，择善固执，“这些年，我从来不跟老板‘擦鞋’（拍马屁），我要‘擦鞋’的人是观众。比如唱酒廊时我就不迟到早退。”

朱咪咪认为没有后台让自己遭遇过一次失利。2010年，她与张学友、汤唯合演电影《月满轩尼斯》，凭着精湛演技入围第30届香港电影金像最佳女配角奖。她说颁奖礼前，她见到看过电影的人，都被预祝“你稳拿奖”。岂料奖项揭晓，却是同片的鲍起静夺走。

鲍起静的父亲鲍方，老公方平，弟弟鲍德熹，都是电影人，或演戏或摄影，不是资历深就是人脉广，常得奖。朱咪咪相信这些关系网便是“后台”，自己孑然一身匹敌不了。她笑说：“从此以后，我不再相信奖。我跟剧组说，你不要再提名我，我不需要奖。”

朱咪咪说自己是个很幸运的普通人，小学毕业，学识不多，“我没有比别人漂亮，唱歌还好而已，我也没什么后台，什么都没有，就是一个普通的夜总会歌星。”但冥冥中，她的好运又体现在她赖以为生的一个行业没落时，她总能另辟蹊径，走出另一条康庄大道。对此，她心存感恩。

朱咪咪（左起）、张学友、鲍起静、李修贤合演《月满轩尼斯》。（互联网）

能唱会演还擅长搞笑，朱咪咪更爱哪个角色多些？“演戏，一个角色应该怎么演，每个人的角度不同。我是唱歌出身，唱歌我是很有把握的，一个人可以全部把握住，面对怎样的观众，我一上台，眼睛扫描过，等于好像跟观众交流过了，知道他们要什么。”

朱咪咪将在11月13日（星期一）于滨海艺术中心开个人演唱会。