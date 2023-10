犬系恋人 A Good Day to be a Dog

Viu 11日起,每逢星期三上线

车银优在这部最新漫改喜剧中变身数学老师,与朴圭瑛一起谱写奇幻罗曼史。剧情讲述遭受诅咒的女主角只要与异性接吻就会变成小狗,唯有在小狗的状态下再次亲吻才能解除诅咒,男主角却因为童年创伤非常害怕狗,双方展开一段无法预测又超爆笑的爱情故事。

金色大道

8频道 晚上9.00

珍婷感触家慧和建志改变很多,建志感激六木的提拔。家慧努力想要淡忘和建志以前发生过的事,并要他离开公司。建志觉得家慧是因为输了业绩借题发挥。六木知道珍玉眼疾无法痊愈后难过,珍玉反倒知足常乐……回到2019,六木和金条被警方追捕,逃亡过程中,险象环生。珍玉和伟豪心疼在生死徘徊的珍婷,伟豪誓要查出这起意外的真相……

亚瑟府的没落 The Fall of the House of Usher

Netflix 12日上线

黑暗恐怖剧集。讲述冷酷无情的兄妹Roderick和Madeline Usher将制药公司打造成充满财富和特权的王权帝国。但亚瑟王朝的年轻继承人陆续死于神秘女子之手,过去的秘密逐渐浮出水面。

全能歌手 Top Star (12日首播)

Hub都会台(星和Ch111/825) 晚上8.00

全新歌唱选秀节目,主持:胡瓜,以演唱会形式,让选手进行残酷的高压生死战,他们将音乐实力发挥到极致,最后打造出全方位的全能歌手。