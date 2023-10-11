KID补办婚宴 吴宗宪感性发文：看你长不大也看你长大了

（台北讯）KID与女友Rita10日晚在台北东方文华酒店补办婚宴，相当照顾他的前辈吴宗宪低调到场祝福新人，并在台上演唱歌曲。

KID（右）的婚礼日期与地点，之前被吴宗宪提前爆料。（互联网）

与KID一起主持人气综艺《综艺玩很大》并入围今年金钟奖的吴宗宪，11日一早也分享他与KID的合照，感性发文：“10年了，我看着你长不大，也看着你长大了；看着你是个孩子，也看着你成了孩子的父亲。在人生的旅途中，我始终奋不顾身就像你在每一次的‘玩很大’一样。”KID则害羞地回应：“一大清早在示爱喔……肉麻耶。”

日前，KID因为不满吴宗宪爆料他的婚宴日期、地点，在记者会现场大喊要吴宗宪包100万（台币，约4万新元）大红包，说会为此淮备点钞机，并开玩笑说如果不到百万一定会向媒体爆料。

KID于10日的婚宴席开40桌，由焦凡凡担任主持人，娄峻硕为表演嘉宾，儿子木木为小花童。受邀嘉宾还包括庹宗康、小钟、Junior（韩宜邦）、李玉玺、鬼鬼吴映洁、曾莞婷、魏如昀、黄鸿升生前女友裙裙，以及黄鸿升爸爸、妹妹、妹婿、外甥等。

KID一家三口画面幸福美满。（互联网）

KID去年初与女友求婚并登记结婚，今年初迎来宝贝儿子木木，婚礼现场的布置走森林木质系，没有过多的仪式拘束。他也帮自己的爸爸、丈人及两个姐夫都订制同一款式的西装，象征接下来的日子都会是永远的一家人，连儿子木木也有西装背心当最可爱的小花童。他特别选择于10月10号日办婚宴，其中一个原因也是木木是在10点10分出生。