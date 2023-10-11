无法传宗接代 51岁女星狠断与小17岁男友恋情

（台北讯）51岁的高慧君凭电视剧《我愿意》双料入围今年的新加坡“亚洲内容大奖”，以及金钟奖戏剧节目最佳女主角，她在剧里对情感执迷放不了手，但今年8月生日前夕她却悄悄结束5年、相距17岁的姐弟恋，果断明快。分手理由单纯，就是关于“传宗接代”。

高慧君接受台湾壹苹新闻网访问时，透露除了年龄，也因为她接受甲状腺低下治疗：“我在吃治疗药后，副作用就是完全停经，失去传宗接代的能力。”又说：“在最好的时候结束，不希望以后互相怨恨。”

从情人变朋友容易吗？高慧君分享她戒断感情的“手段”。她说：“我规定一周完全断掉联系，不是刻意封锁，就是忍住所有联系。”熬过了那段时间，她问小男友：“没有我，其实你也好好的对不对？”

高慧君坦言事后还是会哭，因为心里依旧很爱对方，但决定换另一种方式，“可能经历爸爸癌逝，妈妈帕金森氏症，觉得人跟人之间舒服最重要，不用一辈子拥有。”那未来她会参加他的婚礼吗？她笑说：“不要叫我帮他唱歌就可以。”她甚至觉得：“如果你真的很爱我，找一个匹配的，把要爱的爱到她身上，我就会幸福。”

高慧君要承受的压力够多，无法再照顾另一人的情绪，何况甲状腺病症多来自压力，于是“自私地”决定恢复单身。她说：“一直走下去也是可以，但我可以，他不行。将来不是去峇里岛结婚就了事，是两个家族的事，他的家族需要仪式、名份和传宗接代，难道以后是要广纳后宫吗？”

过后又后悔吗？高慧君摇头：“在我们都还没找到另一段爱情时，会维持一个很奇妙的互相关心，只是不能再多。”当然她入围金钟有接到他的祝福。

即便年龄如此悬殊，她肯定前男友是很棒的精神伴侣：“我到谷底时，他会用很多方法把我提起来……”