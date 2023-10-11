女星游以色列遇战火失联14天 躲防空洞照片曝光

巴勒斯坦激进组织哈马斯（Hamas）对以色列进行大突袭，以色列也正式对哈马斯宣战，引发全球关注。香港41岁女歌手卫诗惊传先前正在当地旅游，上月25日最后一次更新社媒后就人间蒸发，神隐14天终于在社媒报平安。她分享人们在防空洞里跪拜的照片，并用英文写下：“什么也无法做，只能向神哭泣”，让人担心。

不久她又发文透露她的最新行踪：“我很好，已经离开以色列。感谢世界各地媒体、朋友和家人关怀的信息。请原谅我无法逐一回复，但我要表达我最深的感激。身处战区非常不安，火箭发射，耳闻警报，在防空洞进进出出，但我要感谢我并不孤单。我跟@irisglobal的一群好人一起受困着，我们互相照顾，一起祈祷。再次谢谢那些向我伸出援手的人。让我们一起为以色列和巴勒斯坦的平安祈祷。”

卫诗是虔诚基督徒，近日跟团到以色列研究圣经历史，上月底晒照分享激动心情：“我超兴奋的，因为上帝要带我去冒险。”没想到遇到战争，一度行踪成谜。她重回社媒后以黑底文发文：“心情非常沉重，我不敢相信自己在战争漩涡中，天佑以色列及所有在这里的人。”

卫诗分享和教徒在防空洞里的照片。（取自艺人Instagram）

卫诗在IG限时动态分享和一群信徒在防空洞里祷告膜拜的照片，说目前什么也做不了，只能向神痛哭。

卫诗和双胞胎姐姐卫兰，都是香港知名歌手。身为华菲韩混血儿，卫诗曾被黎明签约成为旗下艺人。2009年，卫诗曾卷入和关楚耀的涉毒风波，事件严重打击她的事业。她在2015年才复出。

