四名型男大叔线上合作当直播王

本地80年代电视小生钱昶均、曹国辉、宏荣和秦伟近日走在一起，在网上直播带货，虽然首次在“线上”合作，但默契佳，获得不少网民的赞赏，让当年四名电视小生顿时在网上爆红。

四名“型男大叔”星期二（10月10日）傍晚受邀作客电台96.3好FM丽仪和国贤主持的《下班ING》，畅谈他们合作的经过及是否有偶像包袱等。

当年的电视小生，为何会“突然”走在一起，在“西北Shiok”网络平台合作直播带货？

实际上，“西北Shiok”是曹国辉、包勋评、翁清海、张耀栋和张振煊等合作设立网络平台，近日曹国辉更拉拢了钱昶均、宏荣和秦伟合作，曹国辉笑着说：“他们每天看我直播太累了，就来救我。”

一旁的宏荣“伸冤”说自己是被骗的，他说：“我先被‘骗’去吃饭，刚好那段时间我没有戏拍，就被‘骗’去和他们合作，之前我根本不懂什么是直播和网络的内容……”

秦伟说，早前他和曹国辉等去马来西亚做直播时，发现第一场直播竟有10多万网民观看，让他震惊不已，过后就开始和曹国辉一起合作。

不过，钱昶均说自己已经50多岁，想做些快乐的事。“刚开始我和他们去夜市是有点不‘舒服’（不适应），但国辉叫我不要管，就走完整条街。”

互嘲会有“偶像包袱”

四人曾是本地电视小生，主持人国贤问他们是否会有偶像包袱？

曹国辉和秦伟不约而同直指宏荣应该会有偶像包袱，曹国辉开玩笑地说道：“他拍七部戏，有五部入围国际奖项，星期五（13日）还要去埃及走红地毯……”

但钱昶均不认同，他说曹国辉的偶像包袱最大。

曹国辉立马回应：“只能‘怪’我父母，把我生成这个样子。”

他也自曝母亲是他的头号粉丝，“我妈每次看我直播，会问为什么头发那么乱，头发白了为什么没有染，怎么没有衣服穿，每一场直播她都来跟我说这些事情”。

四名“型男大叔”在节目尾声还清唱了一段《海阔天空》，网民随着敲碗要他们合体开唱，丽仪和国贤也问他们接下来有何规划？

曹国辉说，接下来四人不只是直播带货而已，也会在网络平台加入一些演出成分的内容。