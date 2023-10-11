演小贩学烹饪 吴岱融被螃蟹壳刺伤

演技派男星吴岱融拍《小贩之王》烹煮螃蟹遭刺伤，与“兄弟”洪国锐11月演出合唱《沉默是金》，是两人逾40年来公开合体演唱！

吴岱融接受《新明日报》访问时正在拍《小》。他笑说在《小》中，当小贩学习开螃蟹壳、煮螃蟹，“上了两三个小时的课，还学了怎么切葱、姜、蒜等”。

就在学开螃蟹壳时，意外发生了，岱融被螃蟹扎刺伤“见红”，手一阵刺痛，剧组担心他伤势发炎，立即为他在伤口上喷洒酒精。

导演赞他“浑身是戏”

导演孙立人提到岱融时赞叹道：“由于宗教因素、岱融不杀生，我也把杀生戏拿掉，林宝顺（名厨）就训练他怎么煮，岱融拍戏不按牌理出牌，不是百分百根据剧本，但他很厉害，即使拍的是一场群戏，你的视觉都会一直跟着他，因为他真的是很有戏的。”

认识岱融的圈内人都知道他是戏痴，型格与演技兼备，疫情期间接了五六部戏，大小荧幕通杀，即使停下来休息，也不过是几个星期，之后又赶拍新片。

《新明日报》记者问起他在演艺圈的成就，他由衷地说：“真的不觉得自己特别有成就，如果真要算是‘成就’，那就是我在1982年入行，我选对了行业，因为我真的找到了自己很喜欢的工作，我喜欢当演员、痴迷于演出的任何一个角色。”

岱融不只能演也能导，但问起再执导演筒，他直言：“当演员已经透不过气，剩余的时间还是希望能陪陪家人，导演要兼顾的工作太多，时间被绑得死死的，除非找到一个我非常喜欢、有意义、也有兴趣去拍的题材，我才会再当导演。”

吴岱融（左）与洪国锐。（受访者提供）

将同台合唱 爆洪国锐难得开金口

对于11月11日在滨海艺术中心举办的“漫步人生路”演唱会，对岱融而言就像老友记重聚。

岱融说：“参与演出之前，我还得拍戏，会从香港飞回来参与，很赶，我也会唱较多歌曲。”

他说，国锐很少唱歌，认识数十年聚首时一起去卡拉OK，国锐也只会静静地躲在一角。

但岱融为朋友隔空打气，“国锐其实唱得很好，尤其唱起福建歌，信心就来了”。

转述岱融的话，洪国锐受访时笑说：“老友要给我信心而已，曾有人找我登台，但我说我不是唱歌的料，我不要献丑，这种钱我赚不了。”

除了80年代与岱融、陈秀环为单元剧《年轻人之三人行》唱过歌，国锐将“漫步人生路”演出视为自己人生的第一次。

“演出时动用现场乐队，不是什么对嘴，一定要唱好，我有压力。”

漫步人生路数十载，自问成就感在哪里？国锐的口吻与岱融一致：“真的没有什么大不了的成就。只是一路走来都没放弃过（演艺工作），开心的是能做到自己喜欢、又能赚到钱的工作。虽然赚得不算很多，但还是很开心，有多少人能做到自己喜欢的工作，而不是只为了赚钱？所以，我感觉自己很幸运！”