潘玮柏夫妇新加坡度假 肉骨茶摆满桌面引热议

潘玮柏和太太到新加坡一游，在肉骨茶食店用餐打卡，在社媒发照，只见桌上摆满近30碗肉骨茶、油条、卤蛋、豆干、花生和面条，“排场”盛大，不知道他的“旅游团”有多少人？

10月9日，有网民发文称在新加坡金沙酒店偶遇潘玮柏夫妇，并曝光两人的同框照，赞潘玮柏穿一身西装很帅，他的太太宣云也很瘦很漂亮。不过其他网民看了曝光的生图，说潘玮柏身材发福，似乎称不上帅。

潘玮柏（右）和太太被网民拍到现身新加坡。（互联网）

网民称，潘玮柏在工作人员的引领下快速入住酒店，多拍到其背影，只有一张回头看向镜头，“圆脸胖乎乎的超级可爱”。宣云默默跟在潘玮柏背后，和老公没有互动，网民调侃称两人看起来感觉像不太熟。网民还说，宣云一改往日形象，盘起长发身穿一身黑装，看起来相当成熟少了以往的青春。网民还注意到她手上的包包，称是爱马仕粉色款式，要价约10万新元以上，据说黄圣依曾背过同款。加上项链手链，网民形容她一身打扮贵气十足。

网民们对此并不意外，因为婚后潘玮柏对宣云宠爱有加，私下没少被偶遇到一起度假或是与好友聚餐，或是夫妇俩一起逛街买衣服、珠宝，被称“出手大方”。

也有网民说，宣云虽是素人，但平日里在身材管理方面远比老公自律很多，身高近170公分的她体重似乎还不到45公斤，感觉比老公更像明星。

潘玮柏带团来新吃肉骨茶，桌面排场惊人。（取自潘玮柏微博）

《联合早报》记者发现潘玮柏10日在社媒晒出多张照片，除了祝贺名表在新加坡新店开张，更有多张美食和夜景照，其中一张照片里，将近30碗肉骨茶、油条、卤蛋、豆干、花生和面条摆满一桌，就引起过千人议论。不少网民不管他有身材失控的危机，还劝他“好吃就多吃”。

潘玮柏原本参与中国综艺《中国好声音》的录影，但因为节目接连被爆负面新闻，目前还在停播中。