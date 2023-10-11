老伴猝逝见不到最后一面 金银姬哭断肠

83岁老公李韦才突传10日猝逝，75岁的金银姬见不到最后一面，从此阴阳永隔的遗憾，沉痛至极。《联合早报》从资深媒体人管雪梅的脸书得知噩耗，联系上金银姬，手机还没接到耳边，已经听到她哀号的声音，不知道一整天哭了多久。

金银姬哭声难止，知道是记者打来后，先问记者怎么得知消息。记者连声慰问，她接着却是大哭不止，然后开口，话语与泣声交融，语意模糊。

好不容易稍微平息一下情绪，金银姬透露老伴日前因为食不下咽就到医院检查，但是检验的数据良好，医生也诊断不出究竟。谁知10日晚上，他一人在医院进食，竟然心脏病突发就走了，家人都来不及跟他见上最后一面，成了永远的遗憾。说到这里，金银姬放声大哭，无法自制。

金银姬透露孩子们现在在商讨后事，灵堂应该会设于新民路一带，大体将于14日（星期六）出殡。

金银姬夫妇去年1月27日庆祝结婚50周年，当时两人接受早报专访，畅谈一路“高潮起伏”的爱情故事。两人难得一起回味往日浪漫的温馨画面，记者此刻想起，仿佛昨日才发生。

当天，金银姬虽然嘴上念着老公不记得她的生日和结婚纪念日，也没送过一束花，但一个多小时的访问，她耐心地为听觉不好的老公重复记者的问题，拍照时还主动献吻，幸福之感溢于言表，也感动了在场的记者。

记者放下电话前，叮嘱金银姬节哀顺变，要好好照顾身体，她哽咽地说谢谢，可是哭声一路绵延，依然没有止尽，闻者也会同哀。