娱乐吃瓜：昔日女神出没 张敏清瘦引关注 李赛凤预告复出

隐退艺人的一举一动总能引起大众关注，早前谢韶光出席本地艺人聚会，照片在社交媒体曝光后掀起本地观众的回忆杀。香港三位昔日女神张敏、李赛凤和李婉华近期也在网络上“冒泡”，身形消瘦的张敏让大家担心她的健康，李赛凤预告复出让粉丝惊喜，李婉华难得露面却和王晶隔空交战话题性十足。

张敏现身清迈健康状况引关注



昔日港片女神张敏淡出幕前多年，定居中国大陆过着低调生活，但间中不时更新微博与粉丝分享近况。

最近网上流传她到泰国清迈旅游，被“野生捕获”的合照，照片中的她身形消瘦，让不少网民担心她的健康状况。从合照所见，55岁的张敏身穿粉蓝色连身裙，露出一双玉臂，戴上帽子和墨镜，看上去精神不错，只是消瘦不少。据知张敏和男友在清迈有物业，一年会到那里度假两次，过去三年因为疫情没有过去，直至2023年能通关之后才再次飞到当地。

张敏在清迈被拍到清瘦的模样。（互联网）

女神行踪遍布各地，10月5日有网民在视频账号上分享了一段在云南香格里拉独克宗古城偶遇张敏的画面。据了解，自从六年前与男友“师兄梵”交往之后，张敏一直潜心修佛，曾多次前往西藏等地朝拜，也曾联合张耀扬等人做公益。

张敏当年被导演王晶发掘加入永盛电影公司，在80年代末期至90年代与周润发、刘德华和周星驰等巨星合作过，作品包括《最佳女婿》《赌侠》《逃学威龙》《鹿鼎记》《九品芝麻官》等，谣传向华胜当年对张敏宠爱有加，是永盛影业力捧她的主要原因。她1990年凭电影《赌圣》中绮梦一角，奠定一代女神的地位。

但她却在1995年选择淡出娱乐圈转行从商，中间一度短暂复出，2021年参与中国综艺节目《导演请指教》，为王晶导演短片《客栈》演出，才又出现在萤光幕前。

李赛凤被前夫揭露与干儿子有染



58岁的李赛凤在八九十年代参演多部武打动作片，出众身手及甜美样貌令人印象深刻。她当年与杨丽菁、大岛由加利和胡慧中等打女齐名，演出过《霸王花》系列的她还有“最美霸王花”的称号。

李赛凤在网上预告将做直播回馈粉丝。（互联网）

李赛凤2023年8月份突然在网上宣布将于抖音开直，还晒出多张美照，发文写道：“好久不见，准备开播啦，9月15号，不见不散”，还标注“回馈粉丝”影迷纷纷猜测她是否打算复出，不过后来似乎不了了之。

香港出生的李赛凤15岁被导演萧显辉相中入行，以”打女”形象主演了《僵尸先生》《天使行动》《金牌师姐》《新龙争虎斗》等多部电影，备受公司的力捧，一度红透一时。

1989年她与胡慧中拍摄电影《猎魔群英》不幸受爆炸意外波及，导致严重烧伤几近毁容。休养后她再复出拍戏，后来30岁时与圈外男友结婚诞下一子，可惜最终离婚收场。2001年李赛凤与香港知名玩具商罗氏家族太子爷罗启仁结婚，两人婚后移居美国生活。

李赛凤当年参与多部动作片，甜美的外形加上出众的身手让她广受欢迎。（互联网）

然而2007年罗启仁突然宣布离婚，并指控李赛凤与20多岁干儿子宗天意有染，还出书大爆捉奸过程。书中称他发现房间床缝有用过的保险套，有次又捉到干儿子只穿内裤藏在衣柜里。不过李赛凤否认指控，反指前夫早已与下属有染。离婚官司后，李赛凤甚少公开露面，某次受访她直言：“豪门是不好玩的，不是你们想像那么好的，我不相信爱情。”

近年李赛凤过着平淡生活，闲时到河边玩水、逛市集、在花园种菜，但依然保养得宜，近年也开始活跃于社交媒体上。

李婉华事业顺遂 感情路坎坷



5月14日，前TVB艺人李婉华在社交网分享一张母女温馨合照，原来端午节这天，是李婉华17岁长女Natalie高中毕业礼，李婉华亲自道贺送上大束鲜花，为女儿感到无比骄傲。

李婉华在社交平台分享和女儿的合照，开心透露爱女毕业了。（李婉华IG）

不久后她毫不留情地在网络节目《豪华博客》中批评港剧《一舞倾城》剧情教坏小孩，惹火该剧监制王晶隔空酸她“烂片王”，两人互呛意外引起网民对李婉华的注意。

53岁的李婉华年轻时是出了名的大美人，是不少宅男的梦中女神。毕业于香港演艺学院的她，被TVB发掘后加入电视台当演员；约满离巢后，她过档到亚视发展，期间拍了不少时尚片与限制级电影，红极一时。入行近30年，与梁家辉合作的电影《至尊三十六计之偷天换日》中，她饰演的时尚舞女风头一度盖过女一号钟丽缇。

相较于顺遂的演艺事业，李婉华的感情之路颇为坎坷。1989年初，拍摄喜剧《公私三文治》期间，李婉华与吴镇宇因戏生情走到一块儿，但两人相恋八年后分道扬镳。恢复单身后，李婉华恋上何家劲，但三年后同样以分手收场。

李婉华年轻时是出了名的大美人，古装扮相更是明艳动人。（互联网）

经历两段刻骨铭心的爱情后，李婉华于2003年5月嫁给加拿大籍股票经纪人李守正。李婉华婚后积极为夫家开枝散叶，先后于2003年5月25日以及2009年5月诞下一女两子（双胞男婴），组成幸福五口之家。

李婉华跟随夫君移民加拿大温哥华生活，渐渐淡出荧幕一线，她在当地找了一份中文电台的主持工作，并与新时代传媒集团签约，2018年曾回娘家客串参与过TVB剧集《再创世纪》的拍摄。