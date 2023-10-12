姜栋元认真搞笑 以驱魔之名医心病

附身 Dr Cheon And The Lost Talismen（PG13）

娱乐性★★★／艺术性★

剧情： 千博士（姜栋元饰）是有名的驱魔大师，但他其实不信鬼神，只是假借驱魔，与助手仁裴（李东辉饰）招摇撞骗，直到受幼京（李絮饰）委托驱魔，才真正遇到恶鬼附身的案子，也找到害死家人的仇人，从而与恶鬼展开生死战。

影评：改编自同名网络人气漫画的电影，虽然标榜恐怖惊悚片，其实一点都不恐怖。其中以韩国鬼神和恶灵附身为题材，拍出砍手指猎取灵魂和竹筒收集灵魂的桥段有一点骇人，惊吓指数1.8765%，搞笑和动作指数平分。

驱魔？有效的心理治疗

姜栋元饰演的千博士，通过洞悉人心的非凡能力，加上精准观察委托人在社媒和家庭环境泄露的蛛丝马迹，查出他们的心病，从而对症下药，成功“驱魔”。千博士理直气壮称：“不是驱魔，但也不是诈骗，是有效的心理治疗。”

姜栋元（右）和李东辉（左）在片中是法力超凡的驱魔二人组。（嘉华院线提供）

千博士是一个见钱眼开，又带点无赖喜感的角色。姜栋元在韩国娱乐圈的A咖身份、绅士形象、186公分的身高，还有那张只信科学不信鬼神的现代脸，与角色形成反差，是成就角色的要素。他有说服力的演技也不能少，否则抓不到喜剧节奏，驾驭不了角色就尴尬了。看演技派的姜栋元认真搞笑，我笑哈哈，走出戏院心情是轻松的。

李东辉许峻豪烘云托月

姜栋元虽然是主角，但光他一个人撑不起全片。搞笑的部分有“抢镜王”李东辉助力，恐怖的部分有饰演大恶鬼的许峻豪加持。他们的精湛表演让各自角色活灵活现，也彰显千博士的英雄气概。

从韩剧《请回答1988》开始注意李东辉。他在《附身》饰演姜栋元的助手，在韩国受访时说，姜栋元太帅，所以在片场从监控屏幕上看到自己与他同框觉得很气恼。李东辉虽不是最帅的那个，却自带喜感和超强存在感，在片中表现稳扎稳打。喜欢他不用力的诙谐表演，看了舒服不会出戏。

李东辉在韩国影视圈有“抢镜王”的美名。（嘉华院线提供）

若关注韩国影视，对资深演员许峻豪应该不陌生，虽然可能“认得出样子但喊不出名字”。他是很多影视作品的“反派专业户”，饰演十恶不赦的角色总是游刃有余。这次诠释因强烈欲望驱使而不择手段猎取人类灵魂的恶鬼，仿佛与角色合一。

影片的小惊喜是客串仙女角色的Blackpink成员Jisoo。导演金成植自认是粉丝，认为邀得她客串很幸运。Jisoo以古装造型亮相，几分钟的戏没有一句对白，是不太需要演技只要美美出镜的角色。找来当红偶像出演，有增加话题性的作用。

资深演员许峻豪在片中饰演大恶鬼。（CJ ENM Movie IG）

驱魔三人组可拍续集

《附身》是金成植首执导演筒的作品，他的履历相当亮眼，曾担任享誉国际的得奖韩片《寄生上流》《分手的决心》的助理导演。此片虽是第一次主导，拍得称职，节奏把控松弛有度。

《寄生》由奉俊昊执导，《分手》是韩国名导朴赞郁作品，金成植在两人身边偷师学艺后，为处女作《附身》设下的目标之一，是打造老少咸宜且具娱乐性的动作场面。耗资113亿韩元（约1100万新元）制作的电影，找来2022年卖座喜剧动作片《鸡不可失》的武指设计动作，加上花大钱做特效，让千博士与大恶鬼的生死之战看头十足。

能看见牛鬼蛇神的李絮（右）在片中委托姜栋元（左）驱魔。（嘉华院线提供）

导演把驱魔片现代化，拍出有天赋但还不懂掌握潜在能力的摩登驱魔大师千博士，和精通科技辅助他驱魔的仁裴。故事安排这对搞笑驱魔双人组遇见拥有超凡眼力，能看见牛鬼蛇神的幼京。若电影卖座，无疑将以这个三人组合延续IP拍续集。（英语对白，附中英字幕）