如果《莫斯科行动》没有刘德华……

莫斯科行动 Moscow Mission (NC16)

娱乐性★★★／艺术性★☆

故事：1993年，往返北京和莫斯科的列车“K3/4次列车”上发生持枪暴力抢劫案件。中国警方介入跨国调查，崔振海（张涵予饰）带领特战小队伪装成商人，深入险境，目标是逮捕幕后黑手，并引渡回中国。警匪对立，黑吃黑，势不两立的局面在莫斯科展开。

短评：如果这部片没有刘德华，我不晓得自己有没有耐心看下去。

客观来讲，港导邱礼涛的《莫斯科行动》有可取之处：一、它改编自历史事件“中俄国际列车劫案”，故事有底气，也不乏大场面；二、1990年代复古色调不错；三、黄轩饰演热爱古典乐的反派，人物背景着墨得完整。

剧情演着一方使坏，另一方追击的无限循环，我有兴趣看的“赌场盗窃大计”只是蜻蜓点水，女角被强硬摧残，结局又好猜……种种一切让人失却耐心，唯独华仔出现才能抓住我的眼球。众演员中，华仔最有银幕魅力了，但他不是主角，只被列为“特别出演”。

扎职2 The Brotherhood of Rebel (NC16)

娱乐性★★★／艺术性☆

故事：阿齐（黄宗泽饰）、阿猫（张继聪饰）和金仔（陈家乐饰）合力杀害社团宿敌后，获龙头老大佑哥（黄德斌饰）赏识，成功上位；阿猫为了赚外快，接下开车活，怎料接载的人要伏击佑哥。那一夜，佑哥被砍至重伤，三兄弟的情谊备受考验。

陈家乐（左起）、黄宗泽和张继聪在《扎职2》扮演黑帮三兄弟。（邵氏提供）

短评：另一部阳刚味很重的电影。典型的香港黑帮兄弟片。无过无失是缺点。

三兄弟中，陈家乐的角色有黑化过程，所以发挥空间最大，但角色变坏的原因描绘得不够细腻，给人为了控制片长“中间省略几百字”的感觉。黄宗泽还是很有型，演的是“一个好人”，谈不上突破。

张继聪的角色宛如工具人，“阿猫”的行为、选择在电影中推进情节，有些却不太合乎逻辑。黄德斌的落寞大佬角色挺有味的。女角中，“黑帮大嫂”周励淇的戏份最多，不过在男人戏中不抢眼。

《扎职2》的故事跟2012年的《扎职》无关。第三部已完成拍摄，同样由吴家伟执导，除了黄宗泽、陈家乐和张继聪，卡司还有陶大宇和郑浩南。

笨钱效应 Dumb Money (M18)

期待指数★★★☆

保罗达诺在《笨钱效应》饰演创造奇迹的网民“咆哮小猫”。（互联网）

简介：改编自股坛真实事件，上演小虾米对抗大鲸鱼的传奇。观众可当成小人物如何发大财的参考。

2021年初，网民“咆哮小猫”（Paul Dano，保罗达诺饰）决定将毕生积蓄投入不被看好的游戏零售商“GameStop”股票。他经常开直播分享该股走势，吸引网民陆续跟风入市，推爆GameStop股价，引爆股票散户和华尔街大佬的斗争。

导过《库伊拉》（Cruella）的澳大利亚导演Craig Gillespie（克雷格格里斯佩）掌镜，卡司包括Seth Rogen（塞斯罗根）、Sebastian Stan（塞巴斯蒂安斯坦）等。（英语对白，附中文字幕）

超越自我 Ride Above (PG)

期待指数★★☆

简介：追梦好难好累，很想躺平？这部片提醒你在逆境中莫忘初衷。

自小在马群中长大的佐伊（Carmen Kassovitz，卡门卡索维兹饰）怀揣着成为骑师的梦想。在狂风暴雨的夜晚，马匹惊慌失措，佐伊被小马驹弄伤，四肢瘫痪。美梦已碎，佐伊会向命运低头吗？（法语对白，附英文字幕）