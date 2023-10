周崇庆拍摄施打肺炎球菌疫苗广告片时,表现十分夸张,他的过度搞笑容易分散人们对医生讲解的注意力,效果适得其反。——观众(XXX860)

韩国女团Blackpink的泰籍成员Lisa在巴黎跳疯马秀遭疯骂。李安曾担心汤唯拍《色戒》会嫁不去,但她如今成为韩国媳妇,在国际奖项频有斩获;夏文汐演出《唐朝豪放女》后,时尚片气质女神的地位仍无法撼动;梅艳芳高歌“Why why tell me why?没有办法做乖乖!”后转型成功;舒淇否认她说过“把脱掉的衣服一件件穿回来”,但大家仍认定这是她的经典名言。总之,事未盖棺莫论定! ——读者一(XXX991)

电台UFM100.3刚过22岁生日,我也不知不觉跟随了22年了,从中年跟到乐龄。当年曾从文鸿、深江、明德、嬿青等人的谈话节目受益不浅,还有其他难忘的节目。在此祝100.3生日快乐,DJ们再接再厉。——听众燕(XXX849)