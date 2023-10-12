为总统伴奏 “常客”郑惠玉彩排手忙脚乱

每年的电视筹款节目《总统星光慈善》除了有总统，还有“常客”阿姐郑惠玉。2023年，她依然没缺席，这次会挑战空灵鼓（steel tongue drum）。她的表演将跟尚达曼总统与夫人珍一藤木、本地诗人范树芬的诗歌朗诵环节结合。

她星期三（11日）告诉《联合早报》，演奏乐器绝不是她的强项，“我对打鼓，或弹吉他、钢琴等一窍不通，所以我这次是用背的（指‘死记’音符和步骤）！彩排时不是很灵活，不熟悉鼓的位置也跟不上乐谱，第一堂课手忙脚乱的。”

阿姐将跟总统和总统夫人合作，具体的合作方式先卖关子，“真的很荣幸可以跟总统与总统夫人一起表演这个项目。我会演奏空灵鼓，总统与总统夫人会朗诵诗歌，整体上会是一个很有feel的项目。很期待，很荣幸。”

对孔雀舞印象最深

记者问阿姐，参加过几次《总统星光慈善》？她说：“我不记得自己参与过几次演出，但印象中，我从一开始就有机会参与。”

郑惠玉在2016年的《总统星光慈善》表演孔雀舞。（新传媒提供）

历年来的表演中，最难忘的项目是哪一个？她提到2016年的孔雀舞表演，“相当难的舞，无论神韵还是肢体，我都得像一只孔雀那样抬起颈项和弯着身。每一次的表演项目，都给我从中学习的机会，做平时不做的事，对我来说是很好的体验。”

《只此一家》年底杀青



郑惠玉主演的130集长寿剧《只此一家》拍了半年多，阿姐的戏份非常多，等同一直在跑马拉松，少有“接棒”机会。她说，最近还是忙着拍这部剧，“我们如火如荼地拍最后阶段的30集，年底就可以收工了！”

《总统星光慈善2023》10月22日（星期天）晚上7时30分在5频道、mewatch以及新传媒YouTube平台现场直播，并在10月29日（星期天）下午4时30分重播。节目播出时，观众可扫描荧幕左上角的QR码捐款。更多捐款详情，可上网了解。