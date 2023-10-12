奥斯卡掌掴事件前已切！威尔史密斯和妻子2016年已分居

（好莱坞讯）2022年3月的奥斯卡颁奖典礼上，Will Smith（威尔史密斯）当着全球观众眼前，因为觉得爱妻Jada Pinkett Smith（杰达平克史密斯）受辱，走上台掌掴主持人Chris Rock（克里斯洛克），引起哗然。威尔展现了爱妻形象，但最近杰达平克揭露，其实她和威尔早从2016年已经分居，“我们从2016年开始就决定过着分开的生活，只差没有离婚证书”。

杰达平克在NBC宣传她的新书《值得》（Worthy）时透露：“在2016年，我们早已累到不想再试。”主持人问及为何隐瞒分居消息，杰达平克说：“我还没准备好，仍然在弄清楚我们之间到底怎样建立伙伴关系，还有我们要怎么跟外界展示这一部分。”

威尔史密斯（右）2022年在奥斯卡颁奖典礼上掌掴主持人克里斯洛克，引起哗然。（互联网）

至于为何会分开，杰达平克说只是觉得累了，“我们都停留在认为对方应该是什么样子的幻想中”。不过她与威尔早就承诺，不会让这段婚姻走向离婚收场，并承认真的考虑过签字离婚，但从未付诸实行。

美国有线电视新闻网（CNN）报道，小杰达平克21岁的饶舌歌手August Alsina（奥古斯特艾希纳），2020年7月曾披露与杰达平克交往，杰达平克后来在自己的谈话节目《红桌会》（Red Table Talk）与威尔开诚布公讨论此事，但她强调与奥古斯特这段“纠缠”（entanglement）的关系早已结束，并解释当时她与威尔的婚姻“正经历一段非常困难的时期”，之后就发生了奥斯卡掌掴事件。