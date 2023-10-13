鸡皮疙瘩 Goosebumps 2023

Disney+ 13日上线

受R.L. Stine畅销书系列启发的剧集，共10集。由Justin Long、Rachael Harris、Zack Morris、Isa Briones、Miles McKenna、Ana Yi Puig及Will Price主演。剧情讲述劳伦斯港小镇的五名高中生发现与30年前不幸去世的少年Harold Biddle有关的秘密。在Harold Biddle家的老房子里举办万圣节派对后，这些青少年发现自己置身于闹鬼的现实中，他们必须团结起来拯救小镇，并揭开父母的黑暗过去。

龙与地下城：盗贼荣耀

Dungeons & Dragons:Honor Among Thieves

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上8.45

根据知名畅销桌游和电玩改编，讲述Chris Pine饰演一名魅力十足的盗贼，他和一群冒险家踏上惊险劫盗之旅，目的是夺取遗失的古物，当他们惹上不该惹的人物，处境变得非常危险。

披荆斩棘3: 先导片（首播） Call Me By Fire 3: Preview

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上8.00

主演：林志颖、蔡国庆、郑嘉颖、胡兵、苏见信、胡彦斌、张栋梁、陆毅、王耀庆、李玖哲等。本季节目以“奋进”为内核，延续前两季的全景竞演综艺模式，通过赛制、环节等方面的升级，再度强化节目的竞技性。嘉宾不断挑战、探索，展现男性的奋斗精神和个性魅力。

开天辟地（首播）

Eazie TV应用·星空国际 晚上10.00

主演：黄海冰、蒋勤勤、张萌、陈建斌、靳东、汤灿。以中共一大为历史背景，展现了中国共产党建党前后的风云历程。