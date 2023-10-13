曾不敢照镜子练舞 金世正边跳边哭

韩剧《驱魔面馆》中表面冷漠实则温暖的都哈娜，《社内相亲》中活泼开朗的申夏莉，一个个出彩角色让大家一时忘记，女团出身的金世正（Kim Se-jeong），其实能歌又善舞。

27岁的金世正将于10月27日（星期五）在新传媒剧院举办“The 门”新加坡演唱会。这并不是她第一次来新演出，单独开唱却是头一回。她接受《联合早报》视讯访问时，被问及唱、跳、演哪个更有挑战性，她直言：“从以前开始，我就觉得跳舞很难。”

金世正补充：“唱歌或演戏我都很享受，也知道自己可以一直持续做下去，但跳舞的每个瞬间对我而言都是挑战。”她说，以前在团体时，成员们会帮忙指出她的哪些动作不对或不对味，但在筹备个人舞台时，她只能依靠镜子。

想借由任意门回到过去

金世正（左五）在选秀节目“Produce 101”中排名第二，在I.O.I的名义下于2016年成团出道。（互联网）

然而一开始，金世正却没有勇气对着镜子练习。“我就在不知道自己跳得如何的情况下疯狂练习。但我知道这样不行，要进步的话，我必须要清楚看见我跳得如何。”于是，她鼓起勇气看着镜子练舞，甚至对那一刻记忆犹新，“我哭了，一边练习一边忍住泪水。”

首张个人专辑与巡演名称相同，取名为《门》。记者问金世正，如果有扇任意门，最想去的地方是哪儿？金世正答道：“想透过那扇门回到女团时期，和I.O.I、Gugudan成员们一起表演的时候。”她解释：“最近在世界各地忙巡演，大部分都是自己站在舞台上，很想念过去一起表演的时光。”

专辑尝试多种曲风，包括摇滚、R&B、爵士等，金世正却不满足于此。她说妈妈很喜欢“Trot”（演歌），因此她希望未来有机会尝试。至于戏剧作品，她也不为自己设限，想多演绎不同类型的角色。