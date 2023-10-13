陈家乐狂吃巴掌 拍持刀追打戏“很过瘾”

陈家乐以为电影《扎职2》挨巴掌的戏，借位拍摄就能搞定，想不到最后被狂打几十巴掌。

《扎职2》讲述一起长大的阿齐（黄宗泽饰），阿猫（张继聪饰）和金仔（陈家乐饰）拜入龙头佑哥（黄德斌饰）门下，并获他赏识和照顾。不料，阿猫遭人利用导致佑哥重伤瘫痪后逃命，从此改变三兄弟的命运。

影片第一场戏，就看到陈家乐的俊脸被狠甩巴掌好几次。他通过语音访问告诉《联合早报》，虽然没有细数究竟挨了几巴掌，但是看NG片段，大约有几十次！

2023年4月与艺人连诗雅结婚的陈家乐说：“我本来以为可能真的被打几巴掌，其他就借位拍摄，不会被打很多次。后来看了监控画面觉得不够逼真，就让对手真打。既然来真的，就多拍几个镜头，打着打着，就被打了很多巴掌。但是拍出来的效果大家觉得很好。”

陈家乐在具有江湖味道的电影中理了平头造型，角色看起来有型有款。他说，并不是每个人都喜欢，自己则觉得舒服自在。“我很不喜欢梳头发，平时起身最麻烦，也觉得最浪费时间的就是打理头发。平头感觉很舒服。”

张继聪平时勤健身，没被片中的追打场面难倒。 （邵氏机构提供）

张继聪：年纪大了

《扎职2》不乏打斗追杀和逃跑的场面，张继聪自嘲：“年纪越来越大，但还是应付得来。”

他说：“我一直都运动，长跑和健身，每一次接拍不同角色都会做一些相关训练，所以可以应付。打到人或被打到都不好，所以拍摄打斗戏就好像在跳舞，需要折中。（画面）看起来很危险，但拍的时候很安全。”

据报道，《扎职2》的街上持刀追打场面太逼真，导致香港民众报警。陈家乐说，“几十个人在天桥上跑，这在现实生活是不会遇到的”，因此觉得拍摄很过瘾、很难忘。

拍出兄弟情的《扎职2》已经在新加坡公映。 （邵氏机构提供）

陈家乐：千万不要得罪女人

问陈家乐和张继聪，故事是否给他们“千万不要得罪女人”的启示？陈家乐笑说：“不得罪女人是千古不变的（真理）。要尊敬伟大的女人，尤其是妈妈和太太！”

张继聪则剖析故事情节，说：“如果你的最爱因为另一个人失去生命，你心里的仇恨是不分男女的。戏里的每一个角色其实都是一个悲剧，没有人想做坏事，但是命运却安排他们做出极端决定。我觉得电影也探讨人生，绝对是充满男人情义的江湖片。”

陈家乐则逗趣分析：“很多观众会觉得是江湖片，但我觉得是男人江湖兼爱情片，是三兄弟的三角恋！”

《扎职2》已经在新加坡公映。