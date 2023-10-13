娱乐吃瓜：打是疼骂是爱 五月天摔东西 BTS为食物而吵

台湾乐团苏打绿（鱼丁糸）最近被台媒爆出主唱青峰和吉他手家凯闹翻，互相取消关注IG。对此，青峰曾回应“谣言不攻自破”；家凯则说，两人只是因小事而产生误解，已经把话说开。他还透露IG被封锁8个月至今未被解封的原因：“青峰说先不要，‘我不想看你为了个人专辑越脱越多，我不想看你裸体’。”

来自不同的家庭和生活背景，有着截然不同性格的人组团结伴在演艺圈闯荡，吵架争执似乎在所难免。来看看五月天、Super Junior和BTS曾为了什么而“开吵”？

五月天怒摔东西



成军26年的五月天早期曾在节目上公开怪兽及石头起冲突的原因。（取自五月天脸书）

五月天玛莎2022年出书《昨天的孩子》，在名为《师大附中吉他社》的篇章中自揭过去和石头争执不断的往事。他透露，当年吉他社干部名单重整，一位学长想要石头当社长，“可是阿信挺我，于是就有些角力。”

投票结果由玛莎选上社长，石头当副社长，“可是，那时候我跟石头一直吵架，不管做什么事，彼此互不合作，直到后来我们一起留级，感情才开始好起来，没办法，同病相怜嘛。”

成军初期，怪兽和石头也有过冲突。当时五月天要发行乐谱书，团员各自负责自己乐器的写谱，最后由团长怪兽统整校对。怪兽在节目上回忆道：“当时我觉得他（石头）的部分不太对，但因为时间很赶，我没跟他说就先改了，他看到后不太开心。”双方一触即发，怪兽一怒之下还摔了东西。一旁的阿信爆料：“五月天吵架时很有男子气概，怪兽摔了一根筷子！”真相惹笑现场的人。

玛莎2014年参与偶像披头四（The Beatles）的展览时，被问到后者后来解散一事。他说成军以来五月天从没想过解散，尤其不曾为了钱而吵架，会吵的都是些无聊的小事，例如“夜宵吃什么？”

玛莎也透露，五月天从第一张专辑至今，所有的收入都除以六，其中一份是公基金，用来支付录音室的营运开销。他还说因其他四人对数字不敏感，所以一直都是比较精明的冠佑负责管公基金，钱对他们来说从来都不是最重要的事。

Super Junior因瓶盖而引发涟漪效应



Super Junior的“吵架事迹”在粉丝圈相当有名。（取自SJ IG）

出道18年的韩流帝王Super Junior（以下简称SJ）曾自认“团体中有稍微疯狂的人，但没有不疯狂的人。”身为人数偏多的男团，SJ出道至今累积了不少在粉丝圈赫赫有名的吵架事迹。互联网上更有粉丝一一列出曾浮出台面的冲突，竟多达40几项。

令粉丝津津乐道的有“瓶盖水事件”。专辑“Mr. Simple”宣传时期，利特在休息室想小眯一会儿，东海却调皮，用瓶盖装水，往盖着毛毯的利特脸上倒。正犹豫要不要倒第三次时，圭贤刚好回来，顺手接过就倒了，没想到这彻底激怒利特。利特误以为是身边的银赫开的玩笑，就对他动了手，让银赫觉得委屈不已。此时圭贤站出来承认是自己做的，也被利特揍了。

带着如此尴尬的气氛，团员上台打歌，还拿下了当天的第一名。尽管得到好成绩，组合的低迷气氛依旧。神童见状试图当和事佬，最后反被成员们气到，回到休息室想发脾气踢了踢一旁的箱子，没想到里面装的是可乐，饮料就这样喷了艺声一身，换艺声被惹怒。矛盾在成员之间一环接一环引爆，最先开闹的东海却全身而退。

有趣的是，成员们曾在韩综《强心脏》上以各自的视角还原事发经过，非常生动。事过境迁，利特、神童和厉旭曾在节目上谈及此事：“虽然我们吵了架，但我们战胜了那些事走到了现在。要是这些事发生在其他组合身上，恐怕就要解散了。”

BTS的食物之乱



BTS七名成员计划陆续入伍，预计2025年才能看到全员重聚。（取自BTS X）

风靡全世界的天团BTS也曾有过他们的“青春吵架史”，点餐、打扫、洗碗等琐碎的小事都可以让他们吵起来。

智旻和V曾因吃饭的顺序而吵得一发不可收拾，当时V坚持把饺子吃了再练舞，但智旻则认为其他成员都还没吃，先吃不太好。两人自此冷战，长达两星期都没有和彼此说话。眼见情况没有好转，BTS最后召开集体会议，借助酒精把话说开，“饺子事件”才圆满解决。值得一提的是，《朋友》《四点》都是因为那次冲突而灵光乍现创作出来的歌曲。

智旻（左图左）和V，J-hope（右图左）和柾国都曾因食物而起争执。（互联网）

无独有偶，J-hope和柾国也因为食物而起过争执。出道初期柾国从粉丝那儿收到水果礼盒，要吃的时候发现少了很多水果，就到处询问，结果发现J-hope正吃着香蕉。柾国一气之下就对J-hope说：“这是我收到的”。J-hope闻言不甘示弱地把香蕉扔向柾国：“那都给你吃吧！”

后来柾国再提及此事时说道：“并不是不愿意和成员们分享，只是对那时候的我来说，那是无比珍贵的礼物，内心想留几个（水果）给自己。当时领悟到，原来像J-hope哥这样的人，也会如此动怒。”

近年来，BTS说他们已是一家人，不吵了。大家性格上都变得柔和，更能体谅及包容对方。

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