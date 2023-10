惊声尖叫6 Scream VI

HBO(星和Ch601,新电信Ch420)晚上10.00

经典惊悚电影系列,讲述继上次鬼脸杀手大开杀戒之后,四名逃过毒手的倖存者离开伍兹柏勒镇,展开人生新篇章,电影场景从郊区搬到大都市纽约,鬼脸杀手在超市见人就砍,老班底Courteney Cox想诱捕鬼脸杀手到一座圣殿,殊不知鬼脸杀手已经锁定她,正一步步逼近。

失衡凶间之罪与杀 Tales from the Occult: Body and Soul

CM+(新电信Ch571)晚上9.00

灵异惊栗短片系列回归,三个惊吓犯罪故事,分别围绕着一名前美发广告模特儿,一名猫痴和牙科护士、牙医及法国菜厨师的三角关系。故事描述他们执念成狂,最后引发暗黑人性的失衡。

女特警之暗战 (首播)

Eazie TV应用·KIX 晚上 9.05

主演:沈泰、何美璇。霹雳女子突击队队员梅静率领队员成功攻入贩毒集团的製毒基地,却中了埋伏,梅爸爸的卧底身份也随之暴露。

种豆得豆 GBRB Reap What You Sow

Viu 14日首播

罗PD的最新综艺节目。讲述演艺圈“至亲四人帮”金宇彬、李光洙、都暻秀、金基邦,某一天面对突然出现的土地,开始辛苦农耕的日记。节目会包括耕作和收获的过程,要让四个大明星从种田到做饭一气呵成,是参杂多种农活趣味的综艺节目。