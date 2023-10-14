惊声尖叫6 Scream VI

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上10.00

经典惊悚电影系列，讲述继上次鬼脸杀手大开杀戒之后，四名逃过毒手的倖存者离开伍兹柏勒镇，展开人生新篇章，电影场景从郊区搬到大都市纽约，鬼脸杀手在超市见人就砍，老班底Courteney Cox想诱捕鬼脸杀手到一座圣殿，殊不知鬼脸杀手已经锁定她，正一步步逼近。

失衡凶间之罪与杀 Tales from the Occult: Body and Soul

CM+（新电信Ch571）晚上9.00

灵异惊栗短片系列回归，三个惊吓犯罪故事，分别围绕着一名前美发广告模特儿，一名猫痴和牙科护士、牙医及法国菜厨师的三角关系。故事描述他们执念成狂，最后引发暗黑人性的失衡。

女特警之暗战 （首播）

Eazie TV应用·KIX 晚上 9.05

主演：沈泰、何美璇。霹雳女子突击队队员梅静率领队员成功攻入贩毒集团的製毒基地，却中了埋伏，梅爸爸的卧底身份也随之暴露。

种豆得豆 GBRB Reap What You Sow

Viu 14日首播

罗PD的最新综艺节目。讲述演艺圈“至亲四人帮”金宇彬、李光洙、都暻秀、金基邦，某一天面对突然出现的土地，开始辛苦农耕的日记。节目会包括耕作和收获的过程，要让四个大明星从种田到做饭一气呵成，是参杂多种农活趣味的综艺节目。