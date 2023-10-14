记者大声说：金姐，请保重

访问过金银姬很多次，但去年1月约访金婚主题，才终于见到她的老公李伟才。他是斯文却不木讷的长辈，访问时金银姬故意装吃醋，念他年轻时有一堆桃花，李伟才百口莫辩的表情有趣得很。两人相处是老夫老妻的淡如水，又非完全无味，是沉淀人生百味，余味深长。没见上最后一面，仿佛是永远的遗憾，但我跟金银姬说：“李先生一定舍不得你难过，不愿你见到他离去的仓皇，你就永远记得他的潇洒。”保重，金姐，哭完好好享受余生，让疼你的老公瞑目，转身潇洒退场。——洪铭铧

新剧《陪你到最后》即将播出，电视台只安排电访，询问之下才知道日后不是每部剧都会办记者会。人真是矛盾，以前记者会频密，收到邀请都会手抖，如今少了，我又若有所失。电视台的决策自有考量，但一部剧是台前幕后许多人的心血，宝宝即将诞生，却连正式的见面礼都没有，也很可惜。以前在记者会面对面访问演员，亲切感是无法通过电话传递的。往后见面的机会少，原本就不亲近的关系，看来只会越来越疏离。——李妙音

这年头的演出门票着实难买。点开售票网站，各种区域、配套看得眼花缭乱，要买到满意的票，过程艰难。除了坐或站，粉丝还可以用钱“upsize”五花八门的选项——看偶像彩排，大合照，近距离说再见等。亲笔签名的海报及小卡是限定款，未必花钱就OK，能否被抽中全凭运气。还要办银行卡拼预售，透过“跑跑人”系统或线下彻夜排队与万千粉丝一决胜负。偶像还没见到，身心早已俱疲。——曾慧仪