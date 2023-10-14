贝克汉姆经营自己成品牌

贝克汉姆 Beckham

可在Netflix观看

这部4集纪录片在10月4日上线后高踞Netflix各地十大热门榜单，是David Beckham（大卫·贝克汉姆）从平凡劳工阶层之子到举世闻名的超级足球明星的人生纪实。

第一集《改变人生的射门》聚焦1996年21岁的贝克汉姆从中场线起脚远射的那一记名留青史的进球，他从此成为足坛人气王，开名车，穿名牌，与“高贵辣妹”维多利亚一见钟情。

之后的《愤怒之火》讲述贝克汉姆和维多利亚相恋之后是非不断开展，他代表英格兰出战1998年世界杯，在八强赛对垒阿根廷时被驱逐出场，成为全英国人憎恨泄愤的大罪人。

贝克汉姆与曼联主教练弗格森（左）情同父子，他被踢出曼联是人生中最大的打击。（互联网）

《黄金右脚》中，贝克汉姆凭借实力助曼联在1999年登上三冠王，但私生活大量曝光，与情同父子的主教练弗格森闹僵，在“飞靴事件”发生后被踢出曼联。其后他风光加盟皇马，开启人生的另一轮乱局。

《大卫一直向前的动力》总结贝克汉姆在皇马、洛杉矶银河、AC米兰和巴黎圣日耳曼，到退役后当上迈阿密国际班主，起伏跌宕的戏剧性职业生涯。

公开大量珍贵旧影像

把自己经营成品牌，贝克汉姆是足坛第一人。穿纱笼剃光头造型穿着引领潮流，不懂足球的人也爱他。纪录片里，贝克汉姆总是强调自己追求最好的。从人生伴侣到穿戴用品全属最高档，向来是赚多少花多少，被队友嘲笑连名笔也不放过。

贝克汉姆（中）的父母在纪录片中登场细数爱子成长经历。（互联网）

大量孩提时代、青少年时期影像公诸于世，弥足珍贵。父亲泰德是曼联铁粉，贝克汉姆从小接受严酷训练却未得到赞赏。父亲为儿子拍下约1400段影片送到各大球会，希望儿子有一天能得到赏识。足球是生命。尽管包装得比明星更明星，一旦站在球场上，贝克汉姆却是最专业的球员。球迷皆知他勤奋苦练球技，可惜，他对足球的执着并未在片中展现。

不过纪录片能请到足坛巨星罗纳尔多、菲戈，曼联名宿坎通纳、基恩，曼联92班死党内维尔、斯科尔斯等，齐齐追忆点评往事重温画面勾起集体回忆，球迷也该满足。最好笑的是连害贝克汉姆拿红卡成为英格兰大罪人的西蒙尼也登场受访，而且还笑认当年是假摔。

屡屡面临的迷失狼狈

纪录片最有感染力的，是看到贝克汉姆不止一次面临的迷失与狼狈。一夜之间被曼联无情卖走，踢国家队坐冷板凳，被皇马教练直斥永远不会让他上场，遭洛杉矶银河批无心效力……天之骄子屡败屡战不放弃，终究成功证明自己有心有力。

传记片并非一昧歌功颂德，贝克汉姆一再否认活在镁光灯之下，导致球场表现受影响。但镜头随即一转，弗格森斩钉截铁认定爱徒已变质，死党内维尔也含蓄地吐槽。

维多利亚（右）在纪录片中谈及和贝克汉姆一路走来的风风雨雨。（互联网）

媒体炒作的出轨内幕，诸如太太维多利亚眼眶泛泪等镜头，避重就轻带过，八卦者或会失望。片中对夫妻关系刻画得相当微妙，尽管不断强调夫妻恩爱，但维多利亚始终直言对足球无感，显然对丈夫一生最热爱的足球，无从体会，更遑论支持。

因为维多利亚，贝克汉姆的明星光芒更耀眼；却也因为维多利亚，他注定无法成为纯粹的足球员。

人生有得必有失，万人迷如贝克汉姆也有无奈。