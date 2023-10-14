“不老男神”费翔 不折不扣的妈宝和猫奴

（本地讯）第932期《优1周》10月13日出街，本期的封面人物是神话新片《封神第一部：朝歌风云》里的“纣王殷寿”费翔。62岁的费翔除了外形是“不老／冻龄”男神的亚洲最佳典范，连骨子里的基因也是隽永的神话。他在片里的霸王气势和架势，力压“姜子牙”黄渤以及一票90后的年轻演员，戏份之重和他得以发挥的空间，让他直言这个三部曲系列（明后年上映其他系列），是他非常满意且最有成就感的电影作品。

费翔多年来一直努力保护生活隐私，私下可是一个不折不扣的妈宝和猫奴！

他承认道：“我绝对两个都是！都已经印我的额头上了。我相信任何一个儿子都是妈的宝，我就是一个要对妈妈负责的人，因为她只有我一个人（姐姐和离异父亲都已过世）……”此外，养猫多年的他也认说主人是宠物的奴隶，而且是快乐的奴隶。

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《优1周》每本售价$2，在各大报摊、售报亭、超市及便利店均有出售。读者可到mynewsstand官网：bit.ly/uwdigsin购买，也可上bit.ly/uwsub订阅。

本周送礼：

5对金世正“The门”新加坡站演唱会门票（每张门票价值$148）；

3张费翔亲笔签名电影《封神第一部：朝歌风云》海报。

读者可购买杂志并扫码参加，在10月18日（星期三）晚上11时59分前提交答案及填上个人资料，就有机会赢奖。