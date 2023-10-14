才沉潜105天复出 宥胜：看了7次心理医生

宥胜6月18日卷入#me too风暴，被经纪公司女同事指控“强吻揉胸”，他道歉后沉潜了3个多月，10月初在脸书复出，更新近况。13日，他透露自己进行了7次心理咨商，并坦承过去内心的恐惧，同时自问3个问题，包括“未来该如何继续向前？”，有为复出试水温的意思。

他写道：“不知不觉，已经是第7次会谈了….以前从来不敢做心理谘商。怕被看透、被轻视，更怕被‘认证’自己真的有问题……结果专业的谘商让人惊讶，意外的平静、舒适、安心且真诚。

又透露每次会谈都只有一小时，“但对话的质量之高，内容之精准，完全不是吐苦水或陪聊天，更像是被一双温暖的手，轻柔地带进暗潮汹涌的内心世界.……”

对此，他表示：“感谢理解，感谢平静，感谢和谐。希望我们都能更认识自己，希望我们都能越来越好。”接着自问三题：“#我是谁”“#为什么会这样”“#未来该如何继续向前”，既深入地探索自我，也在探询未来的方向，有明显试水温的意味。

宥胜6月18日卷入性骚风暴，并在社媒认错：“我为我曾经的行为所造成的伤害及阴影感到抱歉，非常非常对不起。面对曾经犯过的错，我不会逃避。真的真的，很对不起。”过后消失3个多月。

他道歉的发文吸引8000多则留言，多数是对他的责备和嘲讽。他10月1日在脸书复出，透露自己到“台湾内观中心”接受老师开示修练的发文，以及这回进行心理咨商的发文，各吸引近300则留言，几乎都是对他的加油：“这回做更好的自己，谢天地包容，感恩铭心”“拍拍，诚实面对，心，才能坦荡荡！”“认识自己，理解自己，再重新出发”。看来外界对他的观感正逐渐扭转。

《联合早报》记者上他的IG查看留言，他这两则发文同样引来几乎清一色正面的回应。