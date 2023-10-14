老友揭Bruce Willis病情进展：语言能力丧失

（洛杉矶讯）曾红极一时的好莱坞动作片天王Bruce Willis（布鲁斯威利），由于罹患额颞叶失智症，严重影响背台词的能力，不得不退演艺圈。他的家人都努力设法帮他留住记忆，却也知道他的病目前并没有药物可以医治，只能减缓症状，无法痊癒。

Willis的现任妻子Emma Heming（艾玛海敏）时不时会在社媒上流露出心酸的情绪，让影迷们为他的情况担忧不已。Willis的成名作《双面娇娃》原创人Glenn Gordon Caron（格伦戈登卡伦），一直和他及其家人保持联系，有时候会前往探望。他日前透露让人心疼的真相：Willis的语言能力已经严重受到影响，不一定能说出心中的感受，就连阅读也完全停止了。

Caron感叹道：“过去他是个很爱阅读、吸收讯息的人，也充满对人生的热忱，习惯尽情感受生活的乐趣，而今这些几乎都消失了。”又说：“当你跟他在一起，你能感受到他仍是以前的Bruce，谢天谢地，可是任何语言的技巧对他来说都没了，他的人还在，不过那些生活的乐趣已经不见了。”

近期《双面娇娃》将在美国影音平台推出，Caron认为Willis虽然无法表达内心的感受，但对自己的重要代表作重新呈现在观众眼前是很开心的。

Heming也说，她不确定老公是不是明白自己得到了什么病，“他现在似乎活在自己的世界里，身旁亲友固然伤感，至少看到他还能够自在的过日子，多少有点安慰。”