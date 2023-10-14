3韩港男神比身材 年过四十不输小鲜肉

近日浏览社媒，香港、韩国三位男神孔刘、南柱赫、王浩信不约而同展示健壮好身材，粉丝都被他们的肌肉吸睛，并热烈鼓掌。

韩国陆军日前隔4年后再办“地上军庆典”，表演士兵中有各大偶像组合成员，包括GOT7朴珍荣、Monsta X玟赫、Wanna One邕圣右及河成云等，吸引大批粉丝到场支持。有粉丝意外拍到男星南柱赫（Nam Joohyuk）在兵营里的模样，意外引起话题。

话说Monsta X的粉丝在拍摄玟赫的同时，也意外捕捉到南柱赫在军营的身影，结果照片收到广大回响，网民反映说从他手臂上的肌肉看来，南柱赫入伍后状态更佳，还说照片像是韩剧画面，相信他在军中适应良好，对他退伍返圈更加期待了。

另一名韩国男神孔刘（Gong Yoo）则向来热爱运动，通过游泳、打篮球等练出健壮肌肉。他在社媒晒出健身照，一对强劲臂弯最吸睛，并且吸引无数的爱心眼（表情符号）。



孔刘分享多张健身照，并留言：“再加、减，再加、减……平衡。”只见他举起哑铃的一对手臂，肌肉好大，青筋暴现。粉丝自然热烈赞好，称他努力管理身材充满男人味，也有人好奇他是不是接到新角色了。

王浩信身为香港TVB电视当家小生，一身壮硕肌肉已成他的招牌，近期他把目标对准中国大陆，健身更是不遗余力。他不久前在Instagram和微博都晒出健身照，手臂肌肉线条引来一片赞语，不逊于年前一辈的艺人。

原来一转眼他已经40岁了，但其实他比孔刘还小4岁。他有感而发地说：“40岁送给自己的礼物是什么？健康和更好的状态吧！筹备了半年的拍摄，昨天终于完成！从开始新的保养和健身模式，找教练，新的饮食习惯，在不同的城市里找健身房无限的有氧流程，不断地克制身边的美食，脱水，汗蒸....我终于收下了这份礼物！谢谢各位兄弟姐妹们的帮助，岁月和经历迎来了当下最好的状态，真的是越折腾才会越棒！一起加油！我们一起期待成片！”

