入行逾60年没想过开演艺班 陈澍城怕误人子弟

入行超过六十年没想过开演艺班，陈澍城怕误人子弟。

陈澍城最近杀青了参演长寿剧《只此一家》，也录制完了新美食节目《三吃客》，目前在接洽一部新戏。

陈澍城在娱乐圈有超过六十年的经验，是一位杰出的资深艺人。不过在接受《新明日报》访问时，被问到有没有想过开演艺班时，陈澍城大哥表示没有，“我是无师自通，从广播剧出身，演电视剧50多年了，从黑白到现在，我就是从其他演员身上、电视或电影等慢慢吸收累积经验”。

从男一到配角 “美妙安排”

他也表示本身没有受过专业训练，也不懂得其中的理论基础，只有实践的经验，所以觉得自己的根基不稳，不敢教人，怕误人子弟。但如果有演员问他关于演戏的东西，他很乐意分享。

年轻时都饰演男一，但近年来饰演的大多是次要角色或是弱势族群，对于这样的转变，陈澍城认为是上天最美妙的安排，“年轻时精力旺盛，当然能演男一，老年人的话因为记忆、体力慢慢减退，所以很自然地会演一些比较弱势或戏份较少的角色。这也是跟着我们人生变化的故事来写，就像当我们在年轻或中年时就会努力奋斗、创业、守业、勾心斗角；老年时多数是安享晚年或面对体弱多病，很少会看到在商业或社会上依然很强势的”。

陈澍城表示对自己的演艺生涯没有什么遗憾，因为尝试过很多不同的角色和剧种，也没有得过什么恶评，现在的他依然很享受演出。面对任何戏剧角色，他表示一直以来都是“来者不拒”，只是对于角色的造型非常有要求，包括服装、发型、身上的配搭等，以便能把角色演好。

对餐饮业有兴趣 “潮州城”将复业

除了演艺事业，陈澍城对餐饮业也很有兴趣，虽然早前受疫情影响，在2020年4月结束与人合伙的“潮州城”餐馆生意。不过他们的“潮州城”即将在下个月底或12月初复业，餐馆位于加冷大道（Kallang Way）。

“目前正在装修，我们最近才从广州办货回来，买了家私、灯饰、厨房器材碗碟等。这次我们的规模会比上次大一倍，能容纳200多人，之前只有11张桌子，现在增加到20张，其中一张还能容纳20人。”

除了出资，陈澍城本身也会担任“潮州城”的代言人，“我本身对潮州餐饮业情有独钟，跟潮州菜也有‘不解之缘’，从小在潮汕长大，直到10多岁才来新加坡，对中国和新加坡的潮州菜都非常熟悉，年轻时也有下过厨，所以也会和总厨一起研究菜单，融合我的古早味和他的创新，烹煮出‘保留传统，创新口味’的菜色”。