参加会谈分享心得 瑞恩：更会处理身心不健康

首次参加会谈分享精神卫生，瑞恩比以前更会处理身心不健康。

配合今年的“世界精神卫生日”，阿姐瑞恩日前参加了由新加坡京华基督教青年会（Metropolitan YMCA）举办的分享会，这也是瑞恩第一次参加与“世界精神卫生日”有关的活动，她希望接下来每年都可以参与类似的活动。

“世界精神卫生日”今年的主题是“精神健康是一项普遍人权”，瑞恩表示很同意，她也觉得很欣慰政府近期宣布国人可以通过更多管道得到心理治疗。

现今时代越来越多青少年受到精神健康问题困扰，瑞恩觉得是受到社媒的影响，以及现在年轻人不抗拒接受心理治疗，所以心理健康患者的数据也因此增加。

问她觉得自己的身心健康吗？瑞恩表示：“每个人都有身心健康和不健康的时候，现在的我比以前更会处理身心不健康的时刻。每个人都有自己独特的解压方式，不管是向亲人诉苦、运动或唱K，最重要是别压抑着。”

瑞恩也分享自己人生最低潮的时候，“过去的三年只能用‘瞬息万变’来形容，其实还蛮吃力的。人生好多变化的时候，怎么适应？只能一步一步慢慢地继续走。身边的知心好友，还有我的信仰也给了我很大的帮助。”

自己是个很好的诉苦对象？“应该不错吧，朋友经历低潮时，我通常会带他们出去吃个饭或喝杯咖啡，慢慢聊。有时换个环境，就算是短短的几个小时，都有帮助。一个人情绪低落，需要的是聆听者，所以好朋友就可以当一个好的聆听者。”