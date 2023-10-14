吕方小16岁富商妻“破产被公开追债”

（香港讯）近日，香港资深歌手吕方的太太伍惠宝被公开追债，演员、歌手兼自媒体创作人邵子风在社媒点名，指吕方老婆欠债约12万新元，而且受害者不止他一个人，总数目超过17万新元。

事件发酵多天后，伍惠宝正面回应债务风波，她在邵子风发布的追债帖子下留言，澄清所谓的债务其实是邵子风的投资金额，证实双方确实有金钱往来。

59岁的吕方曾与66岁的郑裕玲相恋16年，两人没有结婚，最终在2008年宣布分手。当年双方的经济实力、年龄都有差距，被媒体形容“女强男弱”，吕方甚至曾被嘲讽“吃软饭”。

太太身家据传有1700万

2020年，吕方公开结婚喜讯，与小16岁的伍惠宝正式领证，同年8月，女方诞下女儿。吕方，老来得女，亲友都为他高兴，媒体也称他找到了好太太。

据报道，伍惠宝是“网络街市天后”，是菜饭包送公司“Fresh to Go”的创办人，甚有生意头脑。近年公司进军电子收费平台，与不少超市及著名烹饪频道合作，生意越做越大。有传她的身家1700万新元。

吕方与伍惠宝一开始只是同居，有了女儿后即结婚，婚后住在元朗的独立式豪宅。据说吕方经常邀请圈中好友到豪宅聚会。

18年借钱19年追债

在邵子风追债之前，外界看到的是吕方夫妇的富贵生活，毕竟女方生意有成，男方又有一技之长，每次登台演出都进账不少。

邵子风称他在2018年借给伍惠宝18万新元，是为了帮助她渡过难关。他从2019年开始追债，2020年才回收约5万3000新元，剩下的，对方看到追债信息选择“已读不回”，令他非常愤怒。“最后她说全部钱都亏了，公司倒闭，她宣布破产。”

他也嘲讽伍惠宝装穷：“你根本一点都不穷，吃好住好穿好，还出钱给弟弟开茶饮店。”

吕方登台价码被爆3万5000元

被邵子风公开追债伍惠宝日前现身回应，并称事件与吕方无关。她说：“谢谢你在这里公开对话！多年来你对我的骚扰，可以作出一个响应！五年前你主动找我想投资当时公司的业务，而且要到我公司做市场营销，月薪三万港元（约5000新元）。但经过半年，几乎有四个月都见不到你，你没有工作，于是我向你提出不用上班，你便立即向我提出取回所有投资的金额，然后不停说我骗钱。”

邵子风也公开两人的对话截图，反驳说如果是投资不是借钱，“你会提出还款日期？什么投资是需要还钱的？”还爆料伍惠宝从来不让投资者看账目，也不会主动报告生意进度，突然某天就宣布破产，公司也倒闭了。“你破产之后，到处找同学帮忙，你可以保持自己的生活质素，住大屋，开靓车，养番狗，出钱给弟弟做生意……就是不还钱。”

邵子风觉得自己被骗，所以公开此事，并呼吁其他同样上当受骗的人找他，一起向伍惠宝追债。他也威胁说，如果吕方夫妇再不还钱，他就要找TVB的时事节目《东张西望》报道。回应网民时，他指吕方每次登台演出都收约3万5000新元报酬，他认为伍惠宝夫妇不缺钱，真的有心还钱，吕方多演出几场就是了。