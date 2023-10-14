带旗下艺人游香港 李南星不会自拍闹笑话

李南星带旗下艺人到香港庆祝公司成立20周年，被封“企鹅爸爸”；“企鹅宝宝们”第一次一起出国玩得超“嗨”，竟然在大马路上边走唱歌！

李南星公司LNX Global今年10月20日迈入20周年，为了庆祝这个里程碑，李南星带领旗下艺人赖怡伶、宋怡霏、罗克敏、陈欣淇、包勋评、黄怡媗和宋修竹，在香港旅游发展局支持和安排下展开六天的团建之旅。

李南星公司庆20周年，在香港旅游发展局支持和安排下展开6天的团建之旅。（LNX Global提供）

首次团队出游

李南星挑战自拍

包勋评和陈欣淇12日接受《联合早报》电访时人还在香港，从谈话中可以感觉到大家都沉浸在旅游的快乐中。

陈欣淇高兴地说：“大家第一次和阿哥出国，发现阿哥真的很搞笑！还有我们整班人出来，发现大家都很爱 ‘演’，走在大街上也会嘻嘻哈哈，还会唱歌！”

包勋评笑说：“这次来到香港去了很多地方，像是大澳、维多利亚港、海港城等，还第一次品尝烤乳鸽。”

艺人们在旅程中担任不同角色，比如李南星负责照顾大家，陈欣淇是摄影担当，包勋评则帮大家提行李箱。陈欣淇还开玩笑说：“阿哥就像是我们的企鹅爸爸，带着我们一群企鹅宝宝出游。”

李南星透露，这趟旅游最难的地方就是需要他用自拍的方式录影。陈欣淇爆料：“阿哥有一次在拍视频的时候，讲了好多话还录了很多东西，结果发现完全没有录到！我笑他笑得很大声，结果昨天（11日）我拍视频自己也没录到！”

团队首次出游，陈欣淇笑称李南星像“企鹅爸爸”带一群“企鹅宝宝”去玩。（LNX Global提供）

李南星笑称自己不习惯自拍，更自曝：“刚开始，拍出来的照片 ‘砍头又砍脚’ 。” 陈欣淇则说，他在旅途的后面进步了很多，还学了许多拍摄社媒短视频的技巧。

对于公司未来的期望，陈欣淇和包勋评相信在李南星的带领下，公司艺人会越来越火，也希望能为社会做出贡献。李南星说：“很高兴大家能够聚集在一起度过这个快乐的时光，我的任务就是要照顾他们吃得好睡得饱。”

陈欣淇和包勋评还许愿下个周年庆一起去看北极光。只是接下来大家会开始忙自己的项目，很难再同聚。陈欣淇和包勋评正在筹备一部电影，暂时未能透露详情。

出席环保活动

分享日常环保习惯

从香港返新后，李南星、陈欣淇、包勋评和宋修竹（Mino Song）在星期六（10月14日）出席了在索美塞青年公园（Somerset Youth Park）举行的“青年环保艺术节环保时装秀”（Youth Eco-Arts Festival’s Eco-Fashion show）。活动中不仅展示由学生设计的环保装置艺术，还让学生展出以可循环材料制作的服装。

李南星（右二）带领旗下艺人出席“青年环保艺术节环保时装秀”，并与参与者合照。（MCC International）

陈欣淇近年来一直在提倡环保，因为自己是潜水爱好者，所以在看到海洋环境被破坏时，感到很心疼。日常生活中她不使用塑料吸管，而是自带可循环使用的吸管，拍戏的时候则自带餐盒。包勋评也说他到家楼下打包食物时会尽量使用自己的餐盒。李南星逛街时也会自备环保袋，减少塑料袋的使用。他们认为现在年轻人已相当有环保意识，希望他们能将在学校学到的相关知识传递给家中长辈，提升大家的环保意识。