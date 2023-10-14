刚定居新加坡9个月 台湾网红脑瘤破裂回台 哭别狮城好友

台湾YouTuber网红“我是老爸，我不要当爸”（简称老爸）的网络频道有81万订阅者，原本一家四口年初刚定居新加坡，却因日前被检查出脑瘤破裂，在医生建议下决定动刀，连动两次手术，也决定搬回台湾。他们心中充满不舍，和新加坡友人相拥痛哭。

老爸一家今年1月才举家定居新加坡，日前却因为脑瘤破裂，不得不回台湾接受手术，他的网红妻子“新店蔡”（也称“新店蔡依林”）陪家人在新加坡读书，现在为了照顾丈夫，也决定随家人撤退。

他们为了节省搬家的负担，将许多家具和电器放售，许多网民纷纷伸出援手，踊跃购买，帮忙减轻负担。他们近日挂上告别新加坡的搬家视频，里面可以看到这些内容，除了离别的哀伤，也温馨感人。

老爸之前的第一次手术没有清理干净，3天前又动了第二次手术，目前正在努力康复中，但手部动作仍不太协调。

新店蔡依林特别向新加坡的朋友们致谢，说如果没有他们帮助，这次的搬家任务几乎无法完成。她说到一半突然情绪溃堤，和朋友拥抱痛哭。

老爸过去曾在视频中透露在新加坡的生活花费，他租了3房2厅的房子，不含家具月租要6000新元。老爸当时为了工作，一个月平均在新台之间来回2次，单算交通费大约要花1000元上下。他原想在新加坡住2年，没想到会因病提前离开。