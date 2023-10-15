不畏展露恐惧不安 阎奕格：这才是正常真实的我

“是否早被世界淘汰，被抛开，就算突破再多阻碍，难道是我不够能耐，没能活成你的期待”，这是歌手阎奕格在新专辑“Changing Room”里自己词曲的“One Last Try”其中一段歌词。阎奕格形容这首歌是她赤裸展现自己的作品，而且是在“一把鼻涕一把眼泪”中完成。

阎奕格上个星期六（10月7日）从台北飞到新加坡，出席好友文慧如和张暐弘的婚礼，之后多逗留几天宣传新专辑“Changing Room”。

她接受《联合早报》专访时谈到这首个人创作“One Last Try”：“我之前把很多负能量和负面情绪往心里吞，因为不想影响身边的人，但每个人心里的（情绪）垃圾桶应该定期清空，否则爆发时蛮可怕的。像我这次就突然爆发，结果爆发成一首歌，写的时候是一把鼻涕一把泪。”

要向大众袒露自己的恐惧和不安，阎奕格坦言并不容易，但她愿意这么做是因为这几年思维有了很大的改变，而疫情是一个转折点。

因渴望得到肯定而忘了初衷

阎奕格出生于北京，3岁随父母移居新加坡，随后入籍，在本地接受小学教育，中学时随着爸妈的工作到香港读书，之后定居台北发展歌唱事业。

她说：“我以前事业心非常重，觉得家人会一直在，有空再去看他们，但疫情期间没有航班，之前理所当然、轻而易举的事情，有再多的钱和时间也买不到，所以现在有空就好好陪家人。”

以前想家或有压力时，她用工作塞满时间，但疫情时没有工作，她开始重新评估自己的生活重心，发现除了事业心很重，也一直在满足别人的眼光。

阎奕格2010年在《超级星光大道》以“踢馆魔王”之姿崭露头角，之后同年参加《超级星光大道星光传奇赛》，在总冠军赛夺得冠军。但她在比赛之后陷入抑郁，七年后才终于发行首张专辑《我有我自己》。

阎奕格很开心找回当歌手的初衷。（白艳琳摄）

阎奕格感慨地说：“可能因为我遗失过舞台，所以再次拥有舞台时，我非常珍惜，也很想得到大家的肯定。追梦的路上，我一直希望满足大家的期待——再瘦一点，唱这样的歌，做这样的事情，穿这样的衣服——有时候会忘记自己为什么要当歌手，其实就因为喜欢唱歌喜欢音乐，这么单纯。”疫情期间的反思让她觉悟，要善待自己的身心灵，不需要为别人而活。

愿意让大家看到缺点

专辑名称“Changing Room”表达的是，工作一整天之后回到家，把大众赋予的期待和包袱都脱掉，看着镜子里的自己，问自己喜欢自己的样子吗？阎奕格说：“社交媒体上的一切，光鲜亮丽，大家觉得我是完美的，结果当我跌倒时，会觉得一定是我的问题，我会感觉很孤单，这是很可怕的。”

身为公众人物，她认为再小的影响力也会被看到。“所以我想透过专辑告诉大家，离开华丽的舞台，我也有不足的地方，也有黑暗的时候，这才是正常、真实的我。我愿意让你看到我的缺点，即使你攻击我，我也不以为意，反而会变得更强大。”

结婚一事顺其自然

阎奕格（右）回新加坡出席好友文慧如（中）和张暐弘的婚礼。（取自阎奕格IG）

现年33岁的阎奕格有一个稳交多年的男朋友，这次出席文慧如的婚礼，她是否被感染，也想婚了？阎奕格说：“结婚这件事对我来说一直都是顺其自然，我没有25岁结婚、28岁生小孩这样的计划，这是不必要的压力。看到身边很多幸福的朋友，我很开心，而我现在也很幸福啊！另一半很照顾我，也非常支持我的工作，我非常感恩。”

她笑说：“也不是说我不婚。大家都说结婚是一个冲动，可能有一天你突然在我的IG看到我晒戒指照哦！”

每次回新，会勾起许多美好的回忆，阎奕格分享喜欢到以前的小学一带走走，还透露曾代表学校赢得全国校际比赛第四名。身材瘦小的她，参加的竟然是铅球比赛。她笑说：“那时候小三，32公斤，后来同学们都长得比我高大，我就没有参加了。”