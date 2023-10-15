上周票房：可爱可怕最吸睛

汪汪队很旺！以可爱狗狗为主角的动画片《汪汪队立大功：超级大电影》上映两周蝉联票房冠军。有趣的是，8月31日在本地公映的《忍者龟：变种大乱斗》原已跌落榜外，本周重新上榜。相信已完成小六会考的小朋友为这两部电影贡献不少票房。

《大法师：信徒》顶着老字号恐怖片名衔吸引眼球，上映一周就冲上第二。《大法师》（当年称《驱魔人》）系列之前共拍了5部，目前上映的第六部，故事延续1973年首部影片的剧情发展。

当年，Ellen Burstyn（艾伦布斯坦）饰演女儿被恶灵附身，心急救女的妈妈而入围奥斯卡最佳女主角。她这次演回同一个角色，加上招牌的吓人运镜和血腥画面，掀起《驱魔人》发烧友的回忆杀。预映会上，不少狂热分子“装神弄鬼”，精心打扮成鬼娃模样踏进戏院，百分百参与感增添观影乐趣。

新上榜的还有韩庚和郑恺主演并收获好评的爱情喜剧《前任4：英年早婚》。电影9月28日在中国上映至今票房已破7.6亿元人民币（约1.4亿新元），据报道已成为2023年中国爱情电影票房冠军。

10月5日至8日票房排名

①（1）汪汪队立大功：超级大电影（Paw Patrol: The Mighty Movie）

②（新）大法师：信徒（The Exorcist : Believer）

③（2）A.I.创世者（The Creator）

④（3）封神第一部：朝歌风云（Creation of The Gods I: Kingdom of Storms）

⑤（新）前任4：英年早婚（The Ex-Files 4: Marriage Plan）

⑥（4）孤注一掷（No More Bets）

⑦（5）威尼斯惊魂夜（A Haunting in Venice）

⑧（6）鬼修女2（The Nun 2）

⑨（新）忍者龟：变种大乱斗（Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutant Mayhem）

⑩（7）浴血任务4（Expend4bles）