上周票房：可爱可怕最吸睛

汪汪队很旺!以可爱狗狗为主角的动画片《汪汪队立大功:超级大电影》上映两周蝉联票房冠军。有趣的是,8月31日在本地公映的《忍者龟:变种大乱斗》原已跌落榜外,本周重新上榜。相信已完成小六会考的小朋友为这两部电影贡献不少票房。

《大法师:信徒》顶着老字号恐怖片名衔吸引眼球,上映一周就冲上第二。《大法师》(当年称《驱魔人》)系列之前共拍了5部,目前上映的第六部,故事延续1973年首部影片的剧情发展。

当年,Ellen Burstyn(艾伦布斯坦)饰演女儿被恶灵附身,心急救女的妈妈而入围奥斯卡最佳女主角。她这次演回同一个角色,加上招牌的吓人运镜和血腥画面,掀起《驱魔人》发烧友的回忆杀。预映会上,不少狂热分子“装神弄鬼”,精心打扮成鬼娃模样踏进戏院,百分百参与感增添观影乐趣。

新上榜的还有韩庚和郑恺主演并收获好评的爱情喜剧《前任4:英年早婚》。电影9月28日在中国上映至今票房已破7.6亿元人民币(约1.4亿新元),据报道已成为2023年中国爱情电影票房冠军。

10月5日至8日票房排名

①(1)汪汪队立大功:超级大电影(Paw Patrol: The Mighty Movie)

②(新)大法师:信徒(The Exorcist : Believer)

③(2)A.I.创世者(The Creator)

④(3)封神第一部:朝歌风云(Creation of The Gods I: Kingdom of Storms)

⑤(新)前任4:英年早婚(The Ex-Files 4: Marriage Plan)

⑥(4)孤注一掷(No More Bets)

⑦(5)威尼斯惊魂夜(A Haunting in Venice)

⑧(6)鬼修女2(The Nun 2)

⑨(新)忍者龟:变种大乱斗(Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutant Mayhem)

⑩(7)浴血任务4(Expend4bles)