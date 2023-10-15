澳门开唱被要求讲华语 陈奕迅回呛：听不懂就算了！

（综合讯）陈奕迅10月14日晚上在澳门举行“Fear and Dreams”演唱会，他以粤语感谢粉丝时，突然台下观众此起彼落大喊叫他“讲国（华）语”。他脸色一变，沉默了一下后先说了一句泰语，之后又用英语说“I love speaking whatever the way and language I want（我喜欢用我想要的方式和语言说话）”台下响起如雷掌声，视频在微博传开引发热议。

陈奕迅当时紧接着说：“你可以说‘麻烦你说国（华）语’，那就好听一点了，但你说‘讲国语’（模仿对方命令式语气），我不是不会讲国语，我可以讲国语，很流利都可以，（但）你可以要求‘请’、‘唔该（不好意思）’、‘麻烦你’”，他解释重点是对方的语气，而不是说华语这件事，如果对方用同样命令语气说“Speak English（讲英语）”，他也觉得不妥，并有点无奈地说：“你听不明白不是算了咯！”

不少网民认为“粤语是澳门的官方语言，不管以陈奕迅是香港歌手的角度，或是他是在澳门开唱的角度，他说粤语都没有什么问题”、也有人留言：“不要道德绑架，这些人有本事喊母语英语的歌手讲普通话（华语）啊”、“在别人说话的时候突然打断别人，真的很不礼貌”，力挺陈奕迅。