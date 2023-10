澳门开唱被要求讲华语 陈奕迅回呛：听不懂就算了！

(综合讯)陈奕迅10月14日晚上在澳门举行“Fear and Dreams”演唱会,他以粤语感谢粉丝时,突然台下观众此起彼落大喊叫他“讲国(华)语”。他脸色一变,沉默了一下后先说了一句泰语,之后又用英语说“I love speaking whatever the way and language I want(我喜欢用我想要的方式和语言说话)”台下响起如雷掌声,视频在微博传开引发热议。

陈奕迅当时紧接着说:“你可以说‘麻烦你说国(华)语’,那就好听一点了,但你说‘讲国语’(模仿对方命令式语气),我不是不会讲国语,我可以讲国语,很流利都可以,(但)你可以要求‘请’、‘唔该(不好意思)’、‘麻烦你’”,他解释重点是对方的语气,而不是说华语这件事,如果对方用同样命令语气说“Speak English(讲英语)”,他也觉得不妥,并有点无奈地说:“你听不明白不是算了咯!”

不少网民认为“粤语是澳门的官方语言,不管以陈奕迅是香港歌手的角度,或是他是在澳门开唱的角度,他说粤语都没有什么问题”、也有人留言:“不要道德绑架,这些人有本事喊母语英语的歌手讲普通话(华语)啊”、“在别人说话的时候突然打断别人,真的很不礼貌”,力挺陈奕迅。