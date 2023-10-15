梁朝伟首入围金鸡奖影帝 朱一龙成了“消失的他”

（综合讯）华语影坛盛事第60届金马奖将于11月25日颁奖，中国金鸡奖则先于11月4日登场，并于10月15日公布入围名单。入围最多奖项的是奇幻史诗片《封神第一部：朝歌风云》，共获九项提名，梁朝伟首次入围金鸡影帝，他主演的谍战片《无名》共提名八项，和《封神》形成双雄争霸局面。26岁顶流偶像王一博以《无名》角逐最佳男配角，他参与演出的《长空之王》也有五项提名。

只不过几家欢乐几家愁，上届金鸡影帝朱一龙主演的悬疑片《消失的她》和诈骗题材警世的《孤注一掷》皆收获好口碑，结果杠龟零入围，被不少网民视为遗珠。热门科幻片续集《流浪地球2》、战争片《万里归途》和王宝强自导自演的格斗片《八角笼中》，入围成绩也不如预期。

朱一龙主演的悬疑片《消失的她》没有入围任何奖项。（互联网）

第36届金鸡奖部分入围名单



★最佳故事片：

《无名》

《中国乒乓之绝地反击》

《长空之王》

《毒舌律师》

《封神第一部：朝歌风云》

《流浪地球2》

★最佳导演：

乌尔善《封神第一部：朝歌风云》

邓超、俞白眉《中国乒乓之绝地反击》

陈国星、拉华加《回西藏》

程耳《无名》

魏书钧《永安镇故事集》

★最佳男主角：

杨皓宇（《宇宙探索编辑部》饰唐志军）

宋洋（《回西藏》饰老孔）

黄渤（《学爸》饰雷大力）

梁朝伟（《无名》饰何先生）

惠王军（《拨浪鼓咚咚响》饰苟仁）

★最佳女主角：

闫妮（《最后的真相》饰金喜妹）

何赛飞（《追月》饰戚老师）

殷桃（《万里归途》饰白婳）

黄尧（《白塔之光》饰欧阳文慧）

惠英红（《我爱你！》饰李慧如）

★最佳男配角：

王一博（《无名》饰叶先生）

李雪健（《封神第一部：朝歌风云》饰姬昌）

金巴（《回西藏》饰久美）

胡军（《长空之王》饰张挺）

雷佳音（《满江红》饰秦桧）

★最佳女配角：

万茜（《学爸》饰火嫂）

王圣迪（《保你平安》饰魏磨砺）

叶童（《我爱你！》饰赵欢欣）

袁泉（《封神第一部：朝歌风云》饰姜王后）

黄米依（《永安镇故事集》饰小顾）

★最佳编剧：

孔大山、王一通《宇宙探索编辑部》（原创）

冉平、冉甲男、乌尔善、曹升《封神第一部：朝歌风云》（编剧创作集体）（改编）

吴炜伦、张云青、林伟文《毒舌律师》（原创）

康春雷、魏书钧《永安镇故事集》（原创）

程耳《无名》（原创）