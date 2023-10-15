歌唱真人秀当嘉宾 郭美美不排除当街头艺人

本地歌手郭美美现身街头艺人歌唱真人秀《游走的歌王》， 直言考虑考取街头艺人表演准证。

《游》昨日在爱雍乌节（ION Orchard）举行半决赛，请来了郭美美当特别嘉宾，为现场观众献唱《温习》以及《二人同行》两首歌。美美随后接受《新明日报》访问，当被问到是否有想要考街头艺人表演准证时，美美表示可以考虑，“很喜欢这样简简单单的街头表演，就一两个乐器，再跟着现场的感觉走。”

坦言正洽谈参加《浪姐5》

早前在IG贴出收录《老鼠爱大米》和《不怕不怕》 这两首夯曲的专辑，当时网友猜测她即将有新计划， 她也亲上火线回应“Yes”，记者追问接下来的新计划时， 美美表示新歌还在筹备阶段。

早前也有传将参加《浪姐5》， 美美表示确实有在洽谈，但没有确定的答案。

李偲菘 洪俊扬 铃凯 任评审

这次比赛是以新加坡创作为主题，共有六组参赛者，分别是吴宇凡、 云海派对、木瓜鸭、Part III、闲杂人等以及红绿灯。每一组选手都需要唱两首歌，一首SPOP流行歌曲以及一首新谣歌曲。70%专业评分，30%大众投票，将淘汰一组进入决赛，成绩将在星期三晚公布。

这次的评审包括本地知名音乐人李偲菘、歌手洪俊扬以及铃凯。

李偲菘表示比较喜欢吴宇凡、闲杂人等以及红绿灯，认为他们的表演都相当成熟；洪俊扬和铃凯则比较喜欢闲杂人等和木瓜鸭，洪俊扬表示参赛者不但有才华，在音乐上也有自己的想法。

《游走的歌王》 参赛者。（新传媒提供）

闲杂人等：已故唐玉璇是成员

闲杂人等从2016年开始街头表演，对于这次的表现，他们表示已经尽力了，满分10分，他们为自己个别打了6分和6.5分。

闲杂人等早期有三名成员，其中一名成员唐玉璇， 2019年病逝，终年48岁。提到唐玉璇时，他们表示她的精神一直都跟他们在一起，最想念她的声音。

吴宇凡：唯一单枪匹马参赛者

吴宇凡从2015年开始街头表演， 对于这次的表现他给自己打了7分。 他表示有信心闯入决赛，觉得最强的对手是闲杂人。吴宇凡也是参赛者当中，唯一一个单枪匹马的。

红绿灯：遇状况 临场反应获赞

红绿灯从2017年开始街头表演， 他们在这次的表演时遇到了突发状况，麦克风不小心被关掉，但她们的临场反应得到评审们的称赞，也很开心三位评审都给了不错的评价，并为自己的表现打了7分。