回忆10年演艺道路 罗美仪音乐会上落泪

本地艺人罗美仪2013年参加《校园Superstar》后出道，她10月14日在Tin Box举办“B With Me十全十美音乐会”庆祝入行10周年，邀请约350位亲朋好友和同事，包括李铭顺、陈丽贞、黄碧仁、黄俊雄、陈罗密欧、田铭耀、洪俊扬、插班生和龚芝怡等前来观赏，黄振隆和Tosh张智扬是这场音乐会的表演嘉宾。

罗美仪在两个小时的音乐会上演唱20多首歌曲（包含组曲），除了她一直想表演的舞曲，还有当年比赛唱的歌曲和连续剧主题曲等。回忆一路走来不容易，罗美仪在台上几度哽咽落泪，她在接受《联合早报》访问时说：“演出一开始我就想哭了，到了抒情曲的环节，我想到自己走过的一些低潮和这些年的风风雨雨，再看到台下那么多人来支持我，一时感触很深。”

圈内的前辈及好友如李铭顺、陈罗密欧、陈丽贞和黄碧仁等都来支持罗美仪。（新艺经纪及Leong Zi En提供）

这次演出是罗美仪自掏腰包，花费五位数筹备，演出后来也获得商家赞助。她说，早在两年前就有了办音乐会的念头，但因为各种原因拖到今年，刚好碰上出道10周年，“虽然想了很久，但真正筹备是近两个月的事，所以时间很紧。”

罗美仪从歌唱比赛出身，自是怀抱着音乐梦想，后来虽然当了演员，但她始终没有放弃唱歌，“我这些年来忽略了唱歌，所以想趁最近没有拍戏的空档多创作多唱歌。”并透露今年将多花心思在音乐上。

问她是否对没当上歌手感觉可惜，她说：“心里确实觉得有遗憾，但也因为我开始演戏，才让更多人认识我，让我又有了唱歌的机会，所以心情是有点矛盾的。”