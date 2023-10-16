狮城场设“许愿池”歌单 宇宙人担心歌迷刁难

台湾乐团宇宙人五年没来新加坡，这段期间不仅发行了专辑《理想状态》，更凭借该专辑拿下第34届金曲奖最佳乐团奖。

将于10月21日（星期六）举行“The Moment! 理想状态”新加坡场演唱会的宇宙人，近日接受《联合早报》视讯访问，被问起这次来新心境上有什么不同，贝斯手方Q说：“上次去新加坡后，我们已经跑了很多次巡回、站上台北小巨蛋，也有新的专辑。有点像是我们每天看自己，觉得没什么变化，但跟新加坡的朋友好几年不见，所以大家可能会觉得我们变得不一样了。希望把这些新东西，赶快呈献给大家。”

用颜色形容狮城歌迷

宇宙人由（左起）贝斯手方Q、主唱小玉及吉他手阿奎组成。（相信音乐、滚石唱片提供）

专辑中一曲《蓝色的你》用颜色当做歌名，如果用一个颜色来形容久违的新加坡粉丝，主唱小玉说他的第一直觉是蓝色。“不知为何，新加坡带有理性的感觉，理性给我的感觉是蓝色。”方Q和小玉的答案一样：“新加坡很多地方看得到海，自然联想到这个颜色。”一旁想了许久的吉他手阿奎则用“介于红色和橘色中间、热情”来形容狮城，却被队友调侃“这明明是辣椒螃蟹的颜色”。

谈及巡演，宇宙人说：“这张专辑得到金曲奖的肯定，我们自然会想要跑更多的地方，跟大家见面。”至于巡演名称取作“理想状态”，是否意指出道即将迈入20年的团体，目前处于理想的状态中？“其实当初在取专辑名的时候，我们问自己，‘理想的状态是什么？’我们的共同答案都是——在玩音乐、演出的那一刻。在演唱会现场和歌迷碰面，演奏给大家听，真的是我们的理想状态。”

许愿池环节压力最大

宇宙人自台湾夏季巡回演唱会开始，增设了“许愿池”歌单，“海外的话新加坡算是第一站启动这个环节的，大家可以期待。”粉丝可以在演唱会现场许愿，或是提前到社媒点歌。然而，粉丝所享受的环节，竟成了团员们压力最大的部分，“因为之前在一些地方尝试过几次，渐渐让宙友们（粉丝名称）养成开始刁难我们的习惯。”三人更呼吁粉丝：“如果你觉得你挑的歌真的很冷门的话，可以把歌词还有乐谱先印下来，现场直接递给我们，哈哈！”

方Q年底将迎来40岁生日。（相信音乐、滚石唱片提供）

贝斯手方Q来临12月将迈入不惑之年，记者问起他的心情，他分享道：“过了35岁后，我就开始给自己做心理建设，所以感受上没有变多少。但实际上，当然还是感受到差别。最近会开始觉得，（体能）好像有一点不一样。我觉得巡演其实蛮耗体力的，现在就是会需要维持体力。”

乐团2024年将迎来成军20周年，宇宙人透露明年将在台北小巨蛋举办大型演唱会，之后也会展开一系列巡演，希望届时可以再回到新加坡开唱。