未成年女生暗恋剧爆火 网民忧“少了边界感”鼓励犯罪

偷偷藏不住

e乐随选（新电信Ch11/501）17日起，周一至周四晚上10.00播出，也可通过优酷应用收看

中国官媒央视网最近撰文评论，吐槽部分甜宠剧情节跟现实脱离，一切剧情安排都是为了服务男女主角谈恋爱，优酷剧《偷偷藏不住》也是挨批的其中一部。

女生心中完美爱恋样子

男主最初把女主当成自己的妹妹般看待。（互联网）

然而，这部改编自网络作家竹已同名小说，描述少女暗恋心事的剧集，自开播以来就话题不断，可以算是今年人气最高的中国爱情剧之一。为什么它吸引那么高的讨论度呢？

25集剧情讲述赵露思高中时期被老师频繁要求见家长，为了解决麻烦，她决定找哥哥马伯骞顶包，然而兄妹见面就互怼闹僵，无奈只好求助来家中玩耍的哥哥室友陈哲远，两人因此结缘。陈哲远从此更是把她当成亲妹妹般爱护。随着他大学毕业，两人分隔异地，又因为一些误会，关系疏远。直到成年后的赵露思如愿考到了陈哲远所在的城市学校，两人重逢。在日渐亲密的接触下，她渐渐发现了他一直以来的压力来源。她想要保护这个一直对自己很好的大哥哥，重拾埋藏心底的暗恋。在她的陪伴下，陈哲远慢慢解开心结，他真心喜欢上了长大的赵露思，一段纯真暗恋终于开出美丽的爱情花朵。

故事主轴围绕在男女主角的校园恋情，没有跌宕起伏峰回路转，就只是一段清新简单的恋爱故事。女方以男方为榜样，努力朝着目标前进，男方则因女方而走出破碎家庭造成的黑暗世界，获得救赎。另外，剧中细腻地演绎了每个女生心中完美爱恋的样子，吸引许多情窦初开的年轻观众。

青涩恋爱的懵懂暧昧

赵露思（右）搭配陈哲远演情侣，拉抬人气。（互联网）

赵露思本来人气就高，这回更带动清新俊朗的陈哲远。只是开拍前，原著迷批评陈哲远不像是很会撩人的狐狸型男生，与角色有出入，但陈哲远努力钻研，把前面的兄妹感与过后的甜蜜感拿捏得相当到味，结果扭转评价。

竹已身为女作家，擅长以少女心十足的文风，写出青涩恋爱的懵懂暧昧，充满粉红泡泡的氛围，已成为近年作品影视化大热的流量密码。她的两部作品《奶油味暗恋》《她病得不轻》分别改编成剧集《全世界最好的你》《当我飞奔向你》，都获得热烈反应。台湾导演李青蓉的加入，更带来台式偶像剧的味道。

不过，本剧在好评之外也引来不少负面评论，推高了热度。

成年和未成年之间的边界感

男女主角演情侣，少不了一些肌肤之亲的戏。（互联网）

最主要的负评点落在年龄差过大的暗恋，男主角和未成年少女没有拿捏好的油腻对话。剧中女主年仅13、14岁就开始对已上大学的男主产生好感，男方对这样一个未成年的中学生，被指出有些许不太适当且油腻的台词或行为；成年人和未成年之间的边界感若拿捏得不好，或有鼓励犯罪的疑虑。网民担心这样的桥段合理化了成年男性对未成年女性的越界行为，对价值观还不完全成熟的未成年产生不良影响。此外，就怕年幼观众看剧后，会对爱情产生不切实际的幻想，或对成年男子可能极为不适当的性骚扰缺乏防范意识。

其次，女主角被幼化，总等着男主角拯救的“白马王子桥段”也挨批。例如女主被欺负，哥哥就带着成群大男生去教训对方；女主已经高二仍无法独自看家，需要哥哥回家陪伴，感觉自理能力不符合年龄。也有人说剧情把角色塑造得像个被圈养的宠物一样，没有男主的拯救和照顾就活不下去。

这些剧情对原本或可丰富剧集，只是当其主要受众年龄偏幼时，就难免引人担心会产生不良引导。