珍珠耳环（首播）

Pearl Earrings

Eazie TV应用·厦门卫视 下午1.25

主演：戴向宇、陈紫函、谢其均、孙晨耀、关礼杰 、吴毅將，以闽南语播出。本剧是戴向宇和妻子陈紫函的定情作，讲述善良的女锁匠胭脂（陈紫函饰）和养父逃荒逃到苏州，不料却遭人诬陷并被判处枪决，她在出逃中被打晕过去，等她醒来时发现躺在北方一户富贵人家的小姐房中，经探查后，才知道她的孪生姐姐和洋人勾结，要将镇上的矿石运到海外牟利，为此拿她当替身……

戴向宇则饰演从现代的富家公子穿越到民国时期的商会会长，再到精通数学的天才警察钱仲杰。他与胭脂从误解到患难相处。

《错爱迷踪》讲述女尸借用人面还魂后归来复仇。（互联网）

错爱迷踪

Endless Love

Eazie TV应用·Thrill 晚上9.00

中国悚惊片，由马建军执导，尹亚森、曾晨、马翼、刘彦岐、刘杰主演。讲述跟朋友在酒吧喝酒的女孩邂逅恐怖小说家，小说家的前女友是个毁容的女鬼，她借用人面还魂后归来复仇……

谭俊彦（右）在《天命》里不甘成为傀儡，与陈展鹏（左）反目。（星和娱乐提供）

天命

Succession War

Hub都会台（星和Ch111/825） 下午12.30

TVB清装宫廷剧，由陈展鹏、谭俊彦、李施嬅、唐诗咏、姚子羚、陈自瑶主演。乾隆年间，权倾朝野的和珅（陈展鹏饰）扶持永琰（谭俊彦饰）成为皇太子。永琰登基为嘉庆帝，不甘成为傀儡，与和珅反目，结合谋臣反击。和珅遭伏击之夜掀起战幔，两名清朝最高权力者展开28天的权义之弈。