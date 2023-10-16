与林茹萍大谈“身后事” 陈建彬：拥六灵塔位

《死死都要讲》由新加坡慈怀理事会主办，陈建彬与林茹萍自曝已安排好身后事，除了早已立好遗嘱，陈建彬甚至已有六个灵塔位。

陈建彬笑言，人生共有10个阶段：“1一岁漂亮登场，10岁功课至上，20岁春心荡漾，30岁职场对抗，40岁年轻力壮，50岁打打麻将，60岁老当益壮，70岁开始健忘，80岁走路摇晃，90岁迷失方向，100岁挂在墙上。”

陈建彬直言，生老病所有人可以接受，但死却很多人“Pantang”不要提及，他强调：“时代不同，很多人不再忌讳。”

陈建彬还拉出好友为例：“李国煌车牌三个“4”，他是说事事如意，为何要忌讳呢？”

之后，他又以过世搞笑演员阿南（钟耀南）为例，指阿南每次半夜回来，他老婆就会问他“舍得死回来了吗？”，他半夜出门工作又问：“你又死去哪里？”

“出门又死，回来又死，结果阿南真死了，老婆才哭着‘这次我不会叫你死了’。”

林茹萍也在旁附和，“福建话中，很多人会骂‘死小孩’，会称赞‘你死鬼漂亮’，我们常会用到‘死’这个字，为什么要忌讳呢？”

陈建彬已安排好后事

陈建彬提到，他妈妈为了不麻烦子孙，早就定好死后海葬，他也自曝在淡滨尼，拥有6六个灵塔位。

他之后接受《新明日报》访问时，解释灵塔位是因代言殡葬业才获赠送，但强调身后事安排早就在今年完成了。

“我50岁就有糖尿病，现在一年做两次健康检查，都有在听医生吩咐，好好吃药控制饮食，人生来到70岁，很多事情必须提早决定。”

当演员莫忌讳 林茹萍为戏都“死了几次”

林茹萍以外公为例，指外公有五个老婆，两个在印尼、三个在新加坡，但外公去世时，外婆们的灵塔位也是买在隔壁，方便子孙往后祭拜。

“很多方式要看自身怎么想，尤其现代人子女较少，孩子长大后有不同观念，有些孩子宗教信仰不同，生前没交代就会吵架，‘人在天堂，钱在银行，子孙在公堂’。”

林茹萍举例，她奶奶90岁才去世，但一早就交代好，非常开通，子孙不用披麻戴孝，“花生吃吃、饮料喝喝，就可以回家了。”

林茹萍还自言，当演员不能忌讳，“要你几时死就几时死，死了几次，给人家拜都不知道拜多少次。”

林茹萍也透露，她是在冠病期间，因闲暇时间变多，趁机安排好身后事。

“灵塔位我还没买，也没和子女提起身后事，倒是有和老公谈过，如果我病重，不希望太痛苦，不要插管那些，都有让他知道我的意愿。”

“子女宗教信仰不同，但彼此互相尊重，相信死后不会意见不合，我还是希望和先生葬在一起。”

林茹萍笑言，她好多年没做身体检查，但觉得自身还是非常健康，因工作拍戏等都能胜任，非常热衷于忙碌生活。