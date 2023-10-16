《钱不够用3》三位女主角曝光

本地经典卖座片《钱不够用3》女主角曝光，五度与梁志强合作，阿姐向云接拍经典贺岁片《钱不够用3》兴奋到失眠！

笑星莫小玲早在25年前已参演过《钱不够用》，记者打趣说她“模样25年前后没什么变”，她语气幽默：“因为我没钱整容！”

汤妙玲则是迟来的缘分，她将首次接拍梁导电影，问起原因，她笑说：“第一部《钱不够用》是在1998年拍的，那时我已退出娱乐圈！”

《新明日报》率先曝光了《钱不够用3》三大男主角梁志强、李国煌与辉哥程旭辉，据最新消息，男主角背后的“女人”是向云、莫小玲以及汤妙玲。

三女星中，向云感情戏最多，她演的是辉哥程旭辉的“老婆”辉嫂，帮辉哥打理潮州粥生意。

向云兴奋到难入眠

向云受访告诉《新明日报》，接到《钱3》出品人林德的邀约，她兴奋到难以入眠，“天啊！《钱不够用》是本地电影里程碑上一部最重要的作品，我能参与，实在是太荣幸了！”

向云过往演过不少梁导的戏，包括《小孩不笨》1及2、《跑吧孩子》以及《孩子不坏》，似乎都是跟“孩子”片结缘，《钱3》是第五次合作，拍摄原本与长寿剧《只此一家》撞期，档期经过调整，向云就能“大小通吃”两边跑！

在《钱3》中当上“辉嫂”的向云，其实与辉哥也有渊源，她说：“辉哥的侄儿娶了我的表妹，所以，一见面我就叫他‘亲家’！”

25年前后一个样 莫小玲：无钱整容！

与梁导合作次数最多当属莫小玲，《钱3》是七度再结戏缘，她早在1996年认识梁导、1997年加入JTeam，1998年就登上本地大银幕，拍了她生平第一部电影《钱不够用》，当一个咖啡店女顾客，与辉哥有对手戏，问起片酬，她说：“不知道是一百还是八十，我真的忘记了！”

对比25年前后，小玲的外形变化不大，她戏言没钱整容，但对比25年前后，拍戏的变化很大！

“当年属于菲林时代，用旧式机器拍摄，一吃NG就很麻烦，不像现在拍戏那么方便；以前不熟悉梁导的要求，但现在梁导说什么，我很快就能‘抓到’他的意思！”

她有幸参与《钱》片，但10年前的《钱2》，小玲无缘参与，她形容当时“蛮伤心”，如今《钱3》回归，她心情振奋，这一次，她在《钱3》演辉哥的妹妹，说话尖酸刻薄，爱摆款迟到，人又很迷信，小玲说：“我说话虽然直接，但平时不会酸人，而且工作也不会迟到。”

问起如今钱够用吗？小玲表示两年前买了房子就得很努力赚钱，“我一样是钱不够用！”

汤妙玲当“强嫂”

汤妙玲接到《钱3》邀约心情除了有点意外，也很兴奋，毕竟看过《钱》1与2，特别有感。

她这一次演梁志强的太太，角色是一个家庭主妇，她笑说：“上一次客串《情牵拉面茶》当李国煌的‘太太’，这次是强嫂，下一次再演可能就是当辉哥的老婆。”

拍电影会否影响到她的正职？“不会，我当房屋中介，时间上比较自由，这个月会拍1天，11月再拍7天。”

汤妙玲首演《钱3》，出品人林德笑赞：她对观众而言既熟悉又陌生！

《钱3》女星阵容令人惊喜，林德今早受访接受《新明日报》访问时指出，妙玲鲜少拍戏，这一次为贺岁片当“强嫂”，对观众来说肯定有惊喜。

向云在《钱3》角色挺重要，林德说：“她的感情戏很多，也很好发挥。”

莫小玲的加入，绝对有“回归梁家班”的亲切感，毕竟在最早期的梁家班中，莫小玲是唯一的梁门女将，在记者眼中，她的喜剧节奏，本地也难有人可比。