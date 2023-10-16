日国宝级歌手谷村新司病逝 张学友凤飞飞翻唱他歌爆红

（日本讯）日本国宝级歌手谷村新司于10月8日逝世，享寿74岁。他将于15日在近亲守护下举行葬礼。他生前凭代表歌曲《昴》走红海内外，并被改编成不同语言翻唱，华语版本包括凤飞飞的《另一种乡愁》、粤语版本则是关正杰的《星》，谷村新司众多歌曲被华语歌手邓丽君、张学友、张国荣、罗文、谭咏麟、梅艳芳和郭富城等人翻唱。

据日媒报导，谷村新司3月因急性肠炎紧急手术，并且持续治疗，不料仍传出噩耗。他的经纪公司在声明中透露，“他一直努力要恢复，真的很遗憾”，公司表示他离世时表情很安详。

许多华语歌手如凤飞飞（左）和张学友等都因翻唱谷村新司的歌曲而爆红。（互联网）

谷村新司于1972年以歌谣组合Alice加入乐坛，其后转以个人身分发展，以创作歌手路线走红，成为日本殿堂级音乐人及创作歌手，代表名曲包括《昴》、《群青》等，其歌曲多次被改编成广东歌，张学友《遥远的她》、罗文、谭咏麟、梅艳芳《孤身走我路》、张国荣《有谁共鸣》、陈洁灵的《无言地等》、陈慧娴的《忘记悲伤》、郭富城的《为何仍剩我一人》等，原曲都是出自谷村新司手笔。

日本殿堂级歌手谷村新司传出10月8日因病离逝的消息。（互联网）

他曾到香港演唱，并公开表示张学友和谭咏麟是最有默契的香港朋友，并于1984年与韩国国宝级歌手赵容弼、谭咏麟创建PAX MUSICA（中文名为“音乐的和平世界”），推动音乐交流与和平活动。